Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 10:50 Dettifoss, Jarðböðin á Mývatni og Goðafoss eru meðal vinsælla ferðamannastaða á Norðurlandi eystra. Kaehler/Getty Lögreglan á Norðurlandi eystra varar við vasaþjófum á þekktum ferðamannastöðum í sínu umdæmi. Greint er frá þessu í færslu Lögreglunnar á Norðurlandi eystra í Facebook-færslu en þar segir að upplýsingar séu um að vasaþjófar séu á ferðinni á þekktum ferðamannastöðum í landshlutanum. Fólk er minnt á að huga vel að eigum sínum og þeir sem fari með hópa á þekkta ferðamannastaði upplýsi þá hópa sem þeir sjá um að gera slíkt hið sama. Í hverri viku berast tugir tilkynninga um vasaþjófnað við ferðamannastaði og verulegar fjárhæðir eru oft undir að sögn lögreglu. Lögreglan á Suðurlandi hefur gripið til aukinna aðgerða vegna viðvarandi vasaþjófa á helstu ferðamannastöðum en meðal annars sinni ómerktir lögreglumenn eftirliti. Lögregla segir að umkipulagða brotastarfsemi sé að ræða en að brotahópar komi til landsins í þeim tilgangi að stunda vasaþjófnað og dvelji hérlendis í einhvern tíma. Þingeyjarsveit Akureyri Norðurþing Ferðaþjónusta Lögreglumál Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Fleiri fréttir Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja Sjá meira