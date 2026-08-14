Innlent

Vara við vasa­þjófum á Norður­landi eystra

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Dettifoss, Jarðböðin á Mývatni og Goðafoss eru meðal vinsælla ferðamannastaða á Norðurlandi eystra.
Dettifoss, Jarðböðin á Mývatni og Goðafoss eru meðal vinsælla ferðamannastaða á Norðurlandi eystra. Kaehler/Getty

Lögreglan á Norðurlandi eystra varar við vasaþjófum á þekktum ferðamannastöðum í sínu umdæmi. 

Greint er frá þessu í færslu Lögreglunnar á Norðurlandi eystra í Facebook-færslu en þar segir að upplýsingar séu um að vasaþjófar séu á ferðinni á þekktum ferðamannastöðum í landshlutanum. 

Fólk er minnt á að huga vel að eigum sínum og þeir sem fari með hópa á þekkta ferðamannastaði upplýsi þá hópa sem þeir sjá um að gera slíkt hið sama. 

Í hverri viku berast tugir tilkynninga um vasaþjófnað við ferðamannastaði og verulegar fjárhæðir eru oft undir að sögn lögreglu. Lögreglan á Suðurlandi hefur gripið til aukinna aðgerða vegna viðvarandi vasaþjófa á helstu ferðamannastöðum en meðal annars sinni ómerktir lögreglumenn eftirliti.

Lögregla segir að umkipulagða brotastarfsemi sé að ræða en að brotahópar komi til landsins í þeim tilgangi að stunda vasaþjófnað og dvelji hérlendis í einhvern tíma.

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