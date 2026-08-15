Lífið

Adam Driver mættur í Marvel-heiminn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Adam Driver fær hlutverk illmennisins.
Adam Driver fær hlutverk illmennisins. Getty

Adam Driver er formlega orðinn hluti af Marvel-heiminum en hann mun leika illmennið Mr. Sinister í nýrri kvikmynd um ofurhetjurnar X-Men. Fleiri þekktir leikarar á við Kit Connor og Saide Sink bætast í hópinn.

Kevin Feige, framkvæmdastjóri á Marvel Studios, tilkynnti á föstudaginn á D23-ráðstefnunni hverjir yrðu fyrstu meðlimir X-Men teymisins.

Nú þegar liggur fyrir að Saide Sink leikur Jean Grey en hún kom fyrir í nýju Spiderman-kvikmyndinni. Sink er jafnframt þekktust fyrir leik sinni í þáttaröðinni Stranger Things. Þá mun Kit Connor fara með hlutverk Cyclops og Samara Weaving verður Emma Frost. Connor er þekktur fyrir hlutverk sitt í Heartstopper-þáttunum en Weaving er þekkt fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Ready or Not.

Hlutverk Rogue fellur í skaut Inde Navarette sem lék Nikki í ársgömlu kvikmyndinni Obsession. Chistopher Abbott fær að spreyta sig á karakternum Professor X og Maya Boyd verður Storm. Abott lék í kvikmyndinni Kraven the Hunter og var með hlutverk í Poor Things. Boyd hefur hingað til einbeitt sér að leik á sviði og verður hlutverk Storm frumraun hennar í sjónvarpi.

Jake Schreier, Maya Boyd, Sadie Sink, Christopher Abbott, Samara Weaving, Kit Connor og Inde Navarrette eða leikstjórinn, Storm, Jean Grey, Professor X, Emma Frost, Cyclops og Rogue.Getty

X-Men hafa ekki komið saman á hvíta tjaldinu síðan árið 2019 en þessi nýja mynd á að koma út í maí árið 2028. Variety greinir frá.

Bíó og sjónvarp Hollywood


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