Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. ágúst 2026 13:34 Adam Driver fær hlutverk illmennisins. Getty Adam Driver er formlega orðinn hluti af Marvel-heiminum en hann mun leika illmennið Mr. Sinister í nýrri kvikmynd um ofurhetjurnar X-Men. Fleiri þekktir leikarar á við Kit Connor og Saide Sink bætast í hópinn. Kevin Feige, framkvæmdastjóri á Marvel Studios, tilkynnti á föstudaginn á D23-ráðstefnunni hverjir yrðu fyrstu meðlimir X-Men teymisins. Nú þegar liggur fyrir að Saide Sink leikur Jean Grey en hún kom fyrir í nýju Spiderman-kvikmyndinni. Sink er jafnframt þekktust fyrir leik sinni í þáttaröðinni Stranger Things. Þá mun Kit Connor fara með hlutverk Cyclops og Samara Weaving verður Emma Frost. Connor er þekktur fyrir hlutverk sitt í Heartstopper-þáttunum en Weaving er þekkt fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Ready or Not. Hlutverk Rogue fellur í skaut Inde Navarette sem lék Nikki í ársgömlu kvikmyndinni Obsession. Chistopher Abbott fær að spreyta sig á karakternum Professor X og Maya Boyd verður Storm. Abott lék í kvikmyndinni Kraven the Hunter og var með hlutverk í Poor Things. Boyd hefur hingað til einbeitt sér að leik á sviði og verður hlutverk Storm frumraun hennar í sjónvarpi. Jake Schreier, Maya Boyd, Sadie Sink, Christopher Abbott, Samara Weaving, Kit Connor og Inde Navarrette eða leikstjórinn, Storm, Jean Grey, Professor X, Emma Frost, Cyclops og Rogue.Getty X-Men hafa ekki komið saman á hvíta tjaldinu síðan árið 2019 en þessi nýja mynd á að koma út í maí árið 2028. Variety greinir frá. Bíó og sjónvarp Hollywood Mest lesið Eitt myndband selji upp heilu lagerana Menning Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Lífið Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Lífið Dorrit sendir rabbínanum tóninn Lífið Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Lífið Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Lífið Robbie Williams einhverfur Lífið Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Lífið „Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Bíó og sjónvarp Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Tónlist Fleiri fréttir Adam Driver mættur í Marvel-heiminn Fréttatía vikunnar: Björk, Usher og peningaþvætti Barbie-framhald í uppnámi vegna launakrafa Robbie Williams einhverfur Hálfsextugur Hamm að verða pabbi í fyrsta sinn Hjartnæm athöfn þegar Gunnar Þórðarson var jarðsunginn Dorrit sendir rabbínanum tóninn Berskjölduð og óttaslegin eftir skilnaðinn og framtíðin óráðin Jóhanna Guðrún ólétt Útför Gunnars Þórðarsonar Dreymir um að halda næstu Kaleo-tónleika á Vestfjörðum Emmsjé edrú í sjö ár Fór á skeljarnar undir almyrkvanum Einelti kvenna á vinnustað lúmskt og einkennist af gaslýsingu Hvað veistu um… kirkjur á Íslandi? Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Guðni var lokaður inni í síðasta almyrkva: „Ég man þennan morgun enn“ Móðir Perezar Hilton sækir um tímabundið forræði yfir börnunum Jói Pé og Molly selja skrifstofuhæð innréttaða sem íbúð OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana Ocasio-Cortez á lausu Frægustu mágar landsins Office-stjarna með ólæknandi krabbamein Pálmi Kormákur og Guðrún nýtt par Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti Usher þvertekur fyrir klónið „Það er engin skömm í krabbameininu“ Dottinn í það á ný: „Ég var edrú í sjö ár“ Einstakt einbýlishús á 235 milljónir í Garðabæ Gugga á Þjóðhátíð: „Er þetta leigubíll? Nei, þetta er pó-pó“ Sjá meira