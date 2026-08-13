Innlent

Bein út­sending: Mál­stofa og sýning um ís­lensk náms­gögn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þórdís Jóna Sigurðardóttir forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu setur málstofuna.
Þórdís Jóna Sigurðardóttir forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu setur málstofuna. Vísir/Einar

Yfir tvö hundruð manns sækja málstofu og sýningu um námsgögn í Menntaskólanum við Hamrahlíð í dag. Hægt er að fylgjast með málstofunni í beinni útsendingu hér á Vísi.

Markmið málstofunnar er að varpa ljósi á þá þróun, nýsköpun og fjölbreytni sem hefur átt sér stða í íslenskri útgáfu og þróun námsgagna. 

Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu (MMS) mun setja málstofuna. Tryggvi Hjaltason, framkvæmdastjóri Andvara, mun fjalla um ný verkfæri í verkfærakassanum, Páll Ásgeir Torfason frá MMS kynnir Minni miðstöð og nýja námsefnissíðu, Þórunn Rakel Gylfadóttir frá Hagþenki veltir fyrir sé mikilvægi þess að horfa til enda strax í upphafi og Heiðar Ingi Svansson, framkvæmdastjóri Iðnú útgáfu mun spyrja hvaða íslensk námsgögn séu raunverulega til.

Þá mun Guðjón Hreinn Hauksson frá Kennarasambandi Íslands ávarpa salinn og að lokum mun Íris E. Gísladóttir, formaður Þróunarsjóðs námgagna, taka til máls.

Málstofan stendur yfir frá klukkan fjögur til sex.

Að málstofunni standa Samtök iðnaðarins, Samtök menntatæknifyrirtækja, Kennarasamband Íslands, Þróunarsjóður námsgagna, Rannís, Iðnú útgáfa, Félag íslenskra bókaútgefenda, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, Menntaskólinn við Hamrahlíð. Hagþenkir og Reykjavíkurborg.

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