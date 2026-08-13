Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 15:45 Þórdís Jóna Sigurðardóttir forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu setur málstofuna. Vísir/Einar Yfir tvö hundruð manns sækja málstofu og sýningu um námsgögn í Menntaskólanum við Hamrahlíð í dag. Hægt er að fylgjast með málstofunni í beinni útsendingu hér á Vísi. Markmið málstofunnar er að varpa ljósi á þá þróun, nýsköpun og fjölbreytni sem hefur átt sér stða í íslenskri útgáfu og þróun námsgagna. Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu (MMS) mun setja málstofuna. Tryggvi Hjaltason, framkvæmdastjóri Andvara, mun fjalla um ný verkfæri í verkfærakassanum, Páll Ásgeir Torfason frá MMS kynnir Minni miðstöð og nýja námsefnissíðu, Þórunn Rakel Gylfadóttir frá Hagþenki veltir fyrir sé mikilvægi þess að horfa til enda strax í upphafi og Heiðar Ingi Svansson, framkvæmdastjóri Iðnú útgáfu mun spyrja hvaða íslensk námsgögn séu raunverulega til. Þá mun Guðjón Hreinn Hauksson frá Kennarasambandi Íslands ávarpa salinn og að lokum mun Íris E. Gísladóttir, formaður Þróunarsjóðs námgagna, taka til máls. Málstofan stendur yfir frá klukkan fjögur til sex. Að málstofunni standa Samtök iðnaðarins, Samtök menntatæknifyrirtækja, Kennarasamband Íslands, Þróunarsjóður námsgagna, Rannís, Iðnú útgáfa, Félag íslenskra bókaútgefenda, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, Menntaskólinn við Hamrahlíð. Hagþenkir og Reykjavíkurborg. Skóla- og menntamál Grunnskólar Mest lesið „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Innlent Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Sjá meira