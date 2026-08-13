Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kveðst ekki ætla að láta stilla sér upp við vegg þegar hún er spurð hvort hún myndi ráðleggja þjóðinni að hafna aðildarsamningi við Evrópusambandið, fengjust ekki undanþágur í sjávarútvegi – þrátt fyrir þann mikla ávinning í öryggismálum sem hún telur felast í aðild. Rætt verður við ráðherra í kvöldfréttum Sýnar og Íslandi í dag.
Einnig verður sagt frá glænýrri könnun Maskínu um afstöðu landsmanna til þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Forskot Já-hliðarinnar heldur áfram að minnka milli mánaða en óákveðnum fækkar jafnframt.
Þá verður fjallað um veitingamenn sem hafa þurft að bíða í allt að heilt ár eftir að geta hafið rekstur vegna deilna við Reykjavíkurborg. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði kallar eftir skýrari og hraðari samskiptum við borgina.
Stærsta rafmagnsflugvél heims til þessa, með rými fyrir þrjátíu farþega, hóf sig til flugs í fyrsta sinn í gær. Vélin gæti hentað vel á innanlandsleiðum hér á landi og hefur Icelandair skrifað sig fyrir fimm eintökum.
Loks verður sagt frá sauðfjárbændum í Suðursveit sem fengu nóg af ágangi ferðamanna og settu upp afar óvenjulegt skilti við heimreið sína. Óboðnum gestum er þar hótað því að þeir verði settir í vændi – en skiltið virðist nú ætla að hafa þveröfug áhrif.
Kvöldfréttir Sýnar hefjast klukkan 18:30.