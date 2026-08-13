Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Lovísa Arnardóttir skrifar 13. ágúst 2026 15:32 Flókalundur er við Patreksfjörð og var umferð töluverð þar í gær vegna sólmyrkvans. Umferðarstýring var á hluta Vestfjarða. Vísir/Vilhelm Umferð um Flókalund á Vestfjörðum var 430 prósentum meiri en vanalega. Á sama tíma jókst umferð aðeins um 1,5 prósent á Strandarheiði og var minni en á venjulegum degi við Gauksmýri. Töluverð umferð var á Vesturlandi og Vestfjörðum í gær vegna almyrkva síðdegis. G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir að á umferðarmeiri vegum hafi verið sáralítil aukning og engin metumferð en það sé líklega vegna þess að hún dreifðist yfir nokkra daga, sérstaklega á dagana í aðdraganda sólmyrkvans. „ En umferðin á þeim vegum þar sem umferð er alla jafna ekki mikil hún var mun meiri en venjulega. Þess vegna alveg tvöfalt til fjórfalt venjuleg umferð, en samt þannig séð ekki mikil umferð,“ segir hann. Í samanburði á nokkrum stöðum á svæðinu má sjá að munur var verulegur eftir því hvert var litið. Miðað er við „venjulegt ástand“ sem er þá meðalumferð nokkra virka daga fyrir ári síðan og svo umferð í gær. Flókalundur: Aukning miðað við venjulegt ástand (normalástand): 430% Umferðarmagn á klst. á sólmyrkvadegi: Lítið (nær þó að fara upp í meðalumferð á bilinu 19-20). Umferð um Flókalund venjulega og á sólmyrkvadegi í gær. Eins og sést var töluverður toppur eftir að sólmyrkva lauk. Vegagerðin Svínadalur: Aukning miðað við venjulegt ástand: 293% Umferðarmagn á klst. á sólmyrkvadegi: Mjög lítið. Umferð um Svínadal venjulega og á sólmyrkvadegi í gær. Vegagerðin Eiðhús: Aukning miðað við venjulegt ástand: 179% Umferðarmagn á klst. á sólmyrkvadegi: Lítið (nær þó meðalumferð á bilinu 18–20). Umferð um Eiðhús venjulega og á sólmyrkvadegi í gær. Vegagerðin Seleyri: Aukning miðað við venjulegt ástand: 40% Umferðarmagn á klst. á sólmyrkvadegi: Lítið eða í meðallagi. Umferð um Seleyri venjulega og á sólmyrkvadegi í gær. Vegagerðin Strandarheiði: Aukning miðað við venjulegt ástand: 1,5% Umferðarmagn á klst. á sólmyrkvadegi: Lítið (miðað við 4 akreina veg). Umferð um Strandarheiði venjulega og á sólmyrkvadegi í gær. Vegagerðin Gauksmýri: Aukning miðað við venjulegt ástand: -2,65% Umferðarmagn á klst. á sólmyrkvadegi: Mjög lítið. Umferð um Gauksmýri venjulega og á sólmyrkvadegi í gær. Vegagerðin Mikill umferðarþungi var á Snæfellsnessvegi eftir sólmyrkvann í gær, einkum við vegavinnukafla á leiðinni. Pétur segir að þó að umferðin hafi verið þung hafi fjöldi bíla þar verið á við góðan föstudag. „Almennt gekk umferðin vel og þó að það væri aukning þá var þetta ekkert svakaleg umferð og dreifðist jafnt og þétt. Það var vinnusvæði á sunnanverðu Snæfellsnesi sem varð til þess að þar urðu tafir við Haffjarðará, það leystist úr því þegar frá leið,“ segir hann og að umferðin hafi í raun verið svipuð og um helgar og frekar lík því sem gerist á föstudegi. Nokkrar tafir mynduðust við einn kafla á Snæfellsvegi þar sem enn var vegavinna í gangi. Pétur segir að unnið hafi verið að verkefninu eins hratt og hægt var í sumar en það hafi verið viðhaldsvinna um land allt. Almyrkvi 12. ágúst 2026 Vesturbyggð Snæfellsbær Umferð Umferðaröryggi Mest lesið „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Innlent Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? 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