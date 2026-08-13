Innlent

Öku­menn beðnir um að sýna að­gát vegna fýlsunga

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Sjálfboðaliðar Fuglaverndar hjálpa fýlsungum sem þurfa aðstoð við að komast af vegum landsins.
Sjálfboðaliðar Fuglaverndar hjálpa fýlsungum sem þurfa aðstoð við að komast af vegum landsins. Fuglavernd

Fýlsungatímabilið er hafið og ökumenn eru því beðnir um að sýna aðgát. Stundum drífi ungarnir ekki úr hreiðrum sínum út á sjó og lendi á vegum landsins. 

Frá miðjum ágúst fram í miðjan september yfirgefa fýlsungar hreiðrin sín. Fuglavernd biðlar til ökumanna um að sýna fýlunum aðgát í Facebook-færslu. 

„Því miður rekast þeir oft á nýstárlegar og ónáttúrulegar hindranir á borð við skurði, girðingar og ekki síst hraða bílaumferð. Sumir fýlsungar lenda því miður á malbikuðum vegum sem setur þá í talsverða lífshættu því þar eiga þeir í hættu á að bílar keyri á þá,“ segir í færslunni. 

Talið er að fýlar reyni að lenda á ám en ruglist oft á þeim og malbikuðum vegum sem geti líkst ám úr lofti. 

Ökumenn haldi oft að þarna séu mávar á ferð sem fljúgi burt þegar bílar nálgast en fýlsungar eru oft of þungir til flugs. Fuglavernd

„Oft eru þeir nokkuð feitir og pattaralegir ef foreldrunum hefur gengið vel að fóðra þá og þá eru vængirnir ekki alveg nógu sterkir til að bera þá á flugi.“

Mikið sé um fýla um Suðurlandsveg í kringum Mýrdal og undir Eyjafjöllum en þeir þurfi á tillitsemi ökumanna að halda og jafnvel aðstoð við að komast út á haf.

Fýlar eignist að jafnaði bara eitt afkvæmi á ári og þegar þeir yfirgefi hreiðrið séu þeir á eigin vegum. 

„Það munar því miklu um hvern unga sem kemst á legg. Ef fýlsungarnir lifa af hættuförina úr hreiðri og út á sjó þá geta þeir þó orðið mjög langlífir og orðið allt að 60 ára gamlir,“ segir í færslunni. 

Hér má sjá myndband frá Kötlujarðvang um hvernig eigi að hjálpa fýlsungum. 

Dýr Fuglar

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