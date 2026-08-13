Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 21:09 Sjálfboðaliðar Fuglaverndar hjálpa fýlsungum sem þurfa aðstoð við að komast af vegum landsins. Fuglavernd Fýlsungatímabilið er hafið og ökumenn eru því beðnir um að sýna aðgát. Stundum drífi ungarnir ekki úr hreiðrum sínum út á sjó og lendi á vegum landsins. Frá miðjum ágúst fram í miðjan september yfirgefa fýlsungar hreiðrin sín. Fuglavernd biðlar til ökumanna um að sýna fýlunum aðgát í Facebook-færslu. „Því miður rekast þeir oft á nýstárlegar og ónáttúrulegar hindranir á borð við skurði, girðingar og ekki síst hraða bílaumferð. Sumir fýlsungar lenda því miður á malbikuðum vegum sem setur þá í talsverða lífshættu því þar eiga þeir í hættu á að bílar keyri á þá,“ segir í færslunni. Talið er að fýlar reyni að lenda á ám en ruglist oft á þeim og malbikuðum vegum sem geti líkst ám úr lofti. Ökumenn haldi oft að þarna séu mávar á ferð sem fljúgi burt þegar bílar nálgast en fýlsungar eru oft of þungir til flugs. Fuglavernd „Oft eru þeir nokkuð feitir og pattaralegir ef foreldrunum hefur gengið vel að fóðra þá og þá eru vængirnir ekki alveg nógu sterkir til að bera þá á flugi.“ Mikið sé um fýla um Suðurlandsveg í kringum Mýrdal og undir Eyjafjöllum en þeir þurfi á tillitsemi ökumanna að halda og jafnvel aðstoð við að komast út á haf. Fýlar eignist að jafnaði bara eitt afkvæmi á ári og þegar þeir yfirgefi hreiðrið séu þeir á eigin vegum. „Það munar því miklu um hvern unga sem kemst á legg. Ef fýlsungarnir lifa af hættuförina úr hreiðri og út á sjó þá geta þeir þó orðið mjög langlífir og orðið allt að 60 ára gamlir,“ segir í færslunni. Hér má sjá myndband frá Kötlujarðvang um hvernig eigi að hjálpa fýlsungum. Dýr Fuglar Mest lesið Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Innlent „Ég get ekki orða bundist“ Innlent Forskot Já-hliðarinnar mælist minna Innlent Fleiri fréttir Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Sjá meira