Einn var handtekinn í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem nær yfir Kópavog og Breiðholt, grunaður um líkamsárás og hótanir. Málið er í rannsókn.
Þetta er meðal þeirra mála sem koma fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um verkefni dagsins en alls er einn vistaður í fangageymslu. Í sama umdæmi barst lögreglu tilkynning um þjófnað en málið sé til rannsóknar.
Einnig var tilkynnt um þjófnað í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem sinnir verkefnum í miðbæ, vesturbæ og austurbæ Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi en málið sé einnig í rannsókn.
Í sama umdæmi barst lögreglu tilkynning um umferðaslys milli ökumanns rafmagnshlaupahjóls og rafmagnsreiðhjóls. Einn hafi verið fluttur á bráðamóttöku í kjölfar slyssins en líðan hans sé óþekkt. Þá var tilkynnt um óvelkominn aðila og óskað eftir að hann yrði fjarlægður. Aðilinn hafi verið dónalegur við lögreglu en að lokum hafi hann yfirgefið vettvang.
Þá barst lögreglu einnig tilkynning um innbrot og þjófnað í umdæmi lögreglustöðvar fjögur, sem sinnir verkefnum í Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ. Það mál er einnig til rannsóknar.
Lögregla stöðvaði einn á rafmagnshlaupahjóli en því var ekið „vel yfir“ 25 kílómetra á klukkustund. Hlaupahjólið hafi verið haldlagt í þágu rannsóknar.