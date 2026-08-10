Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar

Björgunarfélag Árborgar var kallað út í gær um klukkan 21 vegna slasaðs einstaklings við Háafoss. Björgunarfélagið segir björgun hafa reynst mjög krefjandi vegna böruburðar. Ekkert símasamband er þar sem maðurinn fannst.
Greint var frá því í gær að þyrla Landhelgisgæslunnar hefði verið kölluð til en í tilkynningu frá björgunarfélaginu kemur fram að hún hafi þurft að hverfa frá vegna þess að ekki hafi verið hægt að athafna sig á svæðinu. Í frétt í gær kom fram að maðurinn væri í gili og aðkoman erfið. Þyrlan var kölluð út um tíu og fór í loftið um hálftíma síðar.
„Um klukkan 21:00 í gærkvöldi barst Björgunarfélagi Árborgar ásamt björgunarsveitum í uppsveitum Árnessýslu útkall um slasaðan einstakling við Háafoss. Viðkomandi hafi verið einn á ferðalagi, slasaðist á fæti og var ófær um gang. Ekkert símasamband var innst í gilinu þar sem maðurinn lá og höfðu ferðamenn gengið fram á hann og kallað eftir aðstoð,“ segir í tilkynningu félagsins á Facebook.
Þar kemur einnig fram að sjö björgunarmenn á tveimur bílum hafi verið sendir á vettvang og að það hafi verið ljóst þegar fyrstu menn mættu á staðinn að krefjandi böruburður væri fram undan.
Í tilkynningu segir jafnframt að maðurinn hafi um tvöleytið verið kominn um borð í sjúkrabíl og viðbragðsaðilar á leið heim.