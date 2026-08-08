Guðrún Arnardóttir og stöllur hennar í Hammarby verða ekki meðal keppnisliða í Meistaradeild Evrópu í vetur. Liðið tapaði í forkeppninni fyrir Juventus 3-1 eftir framlengdan leik í kvöld.
Hammarby og Juventus mættust í úrslitaleik riðils þeirra í annarri umferð keppninnar í kvöld. Guðrún var að venju í byrjunarliði Hammarby.
Staðan var jöfn 1-1 þegar lokaflautið gall og því þurfti að framlengja til að knýja fram sigurvegara.
Þar reyndist varamaðurinn og japanska landsliðskonan Remina Chiba munurinn á liðunum en hún skoraði tvö fyrir Juventus sem fagnaði sigri 3-1 og fer áfram í 3. umferð forkeppninnar.
Hammarby fer á móti yfir í Evrópubikarinn svo Evrópuævintýri sænska liðsins er ekki lokið þrátt fyrir tap kvöldsins.