Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 26. júlí síðastliðinn var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra sem er á fimmtugsaldri er grunaður um að hafa ráðið föður sínum bana.
Lilja Rafney, sem er sjöundi þingmaður Norðvesturkjördæmis og formaður atvinnuveganefndar, greindi frá því á Facebook sama dag og andlátið bar að að eiginmaður hennar, Hilmar Oddur Gunnarsson, vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Suðureyri, hefði látist 72 ára að aldri. Hann hefði gleymt við veikindi síðustu árin eftir hjartaáfall og heilablóðfall.
Lögreglan er nú með til rannsóknar hvort sonur þeirra hafi orðið honum að bana, á heimili fjölskyldunnar í Salahverfi í Kópavogi. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur umræddur sonur, sem er á fimmtugsaldri, átt við andleg veikindi að stríða, til lengri tíma.
Fyrst var greint frá málinu þann 5. ágúst síðastliðinn og kom þá fram að umrætt andlát hefði borið að um helgina 25. og 26. júlí en Hilmar Oddur lést sunnudaginn 26. júlí.
Hinn grunaði var handtekinn þriðjudaginn 28. júlí og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald degi seinna á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Þegar það varðhald rann út var hann á úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna grunaður um að hafa orðið föður sínum að bana.
Samkvæmt heimildum fréttastofu fannst ekkert vopn á vettvangi. Að sögn E. Agnesar Eide Kristjánsdóttur, yfirlögregluþjóns miðlægrar rannsóknardeildar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, er ekki tímabært að svo stöddu að greina frá því hvort til rannsóknar sé hvort vopni hafi verið beitt.
Þá segir hún að hinn grunaði sé yfirheyrður reglulega en lögregla telji sig vera komna með skýra mynd á atvik málsins.
Rannsókn lögreglu vegna andláts í Kópavogi í liðinni viku miðar vel að sögn E. Agnesar Eide, yfirlögregluþjóns rannsóknarsviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, sem verst allra fregna. Karlmaður á fimmtugsaldri var í dag úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald vegna málsins.
Karlmaður á fimmtugsaldri var í dag úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu á andláti annars karlmanns í Kópavogi.