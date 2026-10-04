Enginn var handtekinn í gærkvöldi þegar lögreglan fylgdist með samkomu Vítisengla við Auðbrekku í Kópavogi í gærkvöldi. Lögreglan hefur ítrekað fylgst með slíkum sakomum.
Þetta staðfestir Jóhann Karl Þórisson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Nokkrir fulltrúar lögreglunnar mættu á svæðið um klukkan níu og voru á vettvangi þar til hátíðarhöldin leystust upp um miðnætti. Að sögn sjónarvotta fór síðasti lögreglubíllinn af vettvangi um klukkan eitt.
Ekki voru höfð mikil afskipti af gestunum og voru fáir mættir. Engin vopn voru gerð upptæk.
Lögreglan hefur ítrekað fylgst með Vítisenglunum og sagði fulltrúi lögreglunnar í samtali við Vísi fyrir ári að til stæði að hafa afskipti af samkomum samtakanna í framtíðinni.
Í byrjun september á síðasta ári voru þrír handteknir á samkomu Vítisenglanna. Vélhjólasamtök á borð við Vítisengla, þekkt erlendis sem Hell's Angels, og fleiri eru skilgreind sem skipulögð glæpasamtök af Europol.
Þrír hafa verið handteknir í umfangsmikilli aðgerð lögreglunnar og sérsveitarinnar í Auðbrekku í Kópavogi. Lögregla frétti af því að vélhjólaklúbburinn Hells Angels væri að halda veislu í húsnæði í nærri Hamraborg og gerði út mikinn mannskap til að fylgjast með og ganga úr skugga um að allt færi vel fram.
Hells Angels hafa aukið umsvif sín og sýnileika hér á landi að undanförnu að sögn lögreglu og hafa fengið heimsóknir frá meðlimum systursamtaka erlendis frá. Því hafi verið nauðsynlegt að bregðast við af festu á laugardag þegar samtökin boðuðu til hittings á ensku. Lögregla hafi ríkar heimildir til að tryggja almannaöryggi.
Lögreglan hefur lokað fyrir umferð um Auðbrekku í Kópavogi í kvöld en þar voru einmitt þrír handteknir á samkomu Vítisengla fyrr í mánuðinum.