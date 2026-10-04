Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Páll Magnússon þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Fyrst koma þingmennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreisn og Snorri Másson frá Miðflokkinum til að ræða þar sem er efst á baugi í pólitíkinni.
Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, mætir þar á eftir til að ræða nýstárlega útreikninga sem hún lét gera á áhrifum fjárlagafrumvarpsins á afkomu venjulegrar fjölskyldu.
Þar á eftir koma tveir bæjarstjórar Sjálfstæðisflokksins, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs og Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja. Þær munu ræða aðgerðir sem ráðist var í í bæjarfélögunum til að bregðast við hrakandi árangri grunnskólabarna. Um er að ræða verkefnið Kveikjum neistann.
Að lokum kemur Valgerður Rúnarsdóttir, tímabundinn yfirlæknir á Vogi, til að ræða stöðu mála hvað varðar starfsemi SÁÁ síðustu tvo mánuðina.
Þátturinn er á Bylgjunni alla sunnudaga frá klukkan tíu til tólf en hann er einnig að finna hér á Vísi.