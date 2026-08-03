Óljóst er hver tildrög slyss á Hrútafjarðarhálsi á Norðvesturlandi fyrir skömmu voru en viðbragðsaðilar eru nýkomnir á vettvang. Svo virðist sem farþegar og ökumenn tveggja bíla sem voru í árekstrinum séu meidd en ekki liggur fyrir hversu alvarlega áverka þau hlutu.
Bílaröð hefur myndast á ný en slysið varð skammt þaðan sem harður árekstur varð fyrir rétt rúmri klukkustund. Fólk sem sat í bílum sínum rauk út til aðstoðar þeim sem höfðu lent út af veginum en Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri Lögreglunnar á Norðurlandi vestra staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.
Hann biðlar til vegfarenda sem lenda nú aftur í töfum að sýna stillingu og ítrekar mikilvægi þess að sýna þolinmæði í umferðinni. Það borgi sig ekkert að taka fram úr enda sé umferðin eins þung og hún gerist og ökumenn endi alltaf aftur í bílalestinni sem er á leið í bæinn.
Fréttin er í vinnslu.