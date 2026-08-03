Lögreglan í Vestmannaeyjum lýsir eftir Hauki Haukssyni en ekkert hefur sést til ferða hans síðan klukkan sjö í morgun. Greint er frá þessu í tilkynningu.
Þar kemur einnig fram að hann sé grannvaxinn og hundrað áttatíu og þrír sentímetrar á hæð. Þegar síðast sást til hans hafi hann verið íklæddur ljósdrapplituðum buxum, ljósri hettupeysu og svörtum stuttum jakka yfir. Hann hafði meðferðis lítinn svartan bakpoka.Þeir sem hafa orðið hans varir eru beðnir um að setja sig í samband við lögregluna í Vestmannaeyjum í gegnum 112.