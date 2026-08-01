Innlent

Myndir: Heimilis­fólk komst út heilt á húfi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Húsið stendur í ljósum logum. Hvort fólkið í forgrunni dvaldi í sumarhúsinu er ekki vitað.
Húsið stendur í ljósum logum. Hvort fólkið í forgrunni dvaldi í sumarhúsinu er ekki vitað. Aðsend

Slökkvistarf stendur enn yfir við alelda sumarhús í Miðfellslandi við Þingvallavatn. Fjöldi fólks fylgist með en útkallið barst á tíunda tímanum.

Talsvert af fólki er í sumarhúsalandinu yfir verslunarmannahelgina og meðal annars var dvalið í sumarhúsinu við Birkilund sem logar nú þegar eldurinn kom upp. Allir komust þó út og enginn er slasaður.

Slökkviliðsmenn frá Selfossi og Laugarvatni vinna að því að hefta útbreiðslu eldsins. Ekki er talin steðja eldhætta að öðrum bústöðum í kring.

Hvort fólkið í forgrunni dvaldi í sumarhúsinu er ekki vitað.Aðsend
Útkallið barst á tíunda tímanum.Aðsend
Húsið var alelda þegar slökkviliðið kom á vettvang.Aðsend
Þétt þyrping bústaða er á alla vegu.Aðsend
Ekki er talin stafa hætta af því að eldurinn breiði úr sér.Aðsend
Slökkvilið Bláskógabyggð

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