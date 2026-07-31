Innlent

Leggja á­herslu á mannúðarlegar að­gerðir vegna minkanna

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Unnið hefur verið að því að fanga þá minka sem enn voru innan girðingar og aflífa þá sem sluppu út.
Unnið hefur verið að því að fanga þá minka sem enn voru innan girðingar og aflífa þá sem sluppu út. Vísir/Lýður Valberg

Dýraverndarsamband Íslands segir nauðsynlegt að aðgerðir vegna minka í Mosfellsdal fari fram á mannúðlegan hátt og að sé nauðsynlegt að aflífa dýrin, sé það framkvæmt í samræmi við lög um velferð dýra.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá sambandinu.

Þar segir að það sé alvarlegt dýravelferðarmál að minkum hafi verið sleppt. Þeir séu afkastamikil rándýr og geti valdið verulegum skaða á lífríki Mosfellsdals, ekki síst fuglalífi. Á sama tíma sé verknaðurinn skaðlegur minkunum sjálfum, þar sem dýr alin upp innandyra geti reynst bjargarlaus í náttúrunni.

„Dýraverndarsamband Íslands tekur undir hvatningu Matvælastofnunar og hvetur dýraeigendur til að gæta öryggis þeirra dýra sem gæti stafað hætta af minknum. Jafnframt er fólk hvatt til að fara ekki á svæðið í þeim tilgangi að taka þátt í leit eða föngun minkanna. Sú vinna er alfarið á ábyrgð og á vegum fagaðila sveitarfélagsins,“ segir í yfirlýsingunni.

Þá segist Dýraverndarsambandið vilja árétta að hafi verið um að ræða aðgerð í nafni dýravelferðar sé það aðeins til þess að skaða málstað dýra. Sambandið styðji ekki slíka nálgun.

Loðdýrarækt Mosfellsbær Minkum sleppt í Mosfellsdal

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