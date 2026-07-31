Dýraverndarsamband Íslands segir nauðsynlegt að aðgerðir vegna minka í Mosfellsdal fari fram á mannúðlegan hátt og að sé nauðsynlegt að aflífa dýrin, sé það framkvæmt í samræmi við lög um velferð dýra.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá sambandinu.
Þar segir að það sé alvarlegt dýravelferðarmál að minkum hafi verið sleppt. Þeir séu afkastamikil rándýr og geti valdið verulegum skaða á lífríki Mosfellsdals, ekki síst fuglalífi. Á sama tíma sé verknaðurinn skaðlegur minkunum sjálfum, þar sem dýr alin upp innandyra geti reynst bjargarlaus í náttúrunni.
„Dýraverndarsamband Íslands tekur undir hvatningu Matvælastofnunar og hvetur dýraeigendur til að gæta öryggis þeirra dýra sem gæti stafað hætta af minknum. Jafnframt er fólk hvatt til að fara ekki á svæðið í þeim tilgangi að taka þátt í leit eða föngun minkanna. Sú vinna er alfarið á ábyrgð og á vegum fagaðila sveitarfélagsins,“ segir í yfirlýsingunni.
Þá segist Dýraverndarsambandið vilja árétta að hafi verið um að ræða aðgerð í nafni dýravelferðar sé það aðeins til þess að skaða málstað dýra. Sambandið styðji ekki slíka nálgun.