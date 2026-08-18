Stjórnarráð Íslands hefur gefið út mat á kostnaði við aðild að Evrópusambandinu en þar kemur fram að hugsanleg nettóframlög Íslands til Evrópusambandsins orðið um átta til þrettán milljarðar. Áður hefur verið greint frá því að Áfram Ísland standi við útreikninga á að kostnaður Íslands að Evrópusambandinu muni hlaupa á fimmtíu milljörðum króna. Forsætisráðherra hefur fullyrt að upphæðin sé „ekki nándar nærri því sem gæti komið út úr þessum viðræðum.“
Í tilkynningunni á vef Stjórnarráðsins segir að við mat á kostnaði við aðild þurfi að taka tillit til beinna framlaga Íslands, þess sem Ísland fengi til baka úr sjóðum sambandsins og kostnaðar sem félli niður samhliða aðild vegna EES-samstarfsins. Með því megi leggja mat á raunframlag Íslands en sumir þáttanna séu óvissu háðir en myndu að hluta skýrast samhliða aðildarviðræðum.
Því næst er það tekið fram að í samantektinni sé ekki lagt mat á óbeinan ávinning eða óbeinan kostnað af mögulegri aðild. Við matið hafi verið horft til raunframlaga Finnlands sem sé „strjálbýlt og harðbýlt eins og Ísland en líka vel stætt ríki innan sambandsins“.
Raunframlag Finnlands til Evrópusambandsins hafi verið að meðaltali 0,21 prósent af þjóðartekjum á árunum 2015 til 2024 en 0,24 prósent á árunum 2020 til 2024. Miðað er við að nettóframlag Íslands væri um 0,2-0,3 prósent af vergum þjóðartekjum. Til samanburðar sé Þýskaland það ríki sem greiði hæst nettóframlag, að meðaltali 0,4 prósent á árunum 2015-2024, hæst 0,58 prósent árið 2021 en lægst 0,33 prósent árið 2024.
Byggt á þeim forsendum hafi hugsanlegur kostnaður við aðild Íslands verið metinn þannig að vergar þjóðartekjur Íslands 2025 verði um fimm þúsund milljarðar króna. Viðmið fyrir nettóframlag sem hlutfall af vergum þjóðartekjum 0,2-0,3 prósent. Hugsanlegt nettóframlag Íslands til Evrópusambandsins um 10-15 milljarðar króna.
Kostnaður vegna EES-samstarfsins verði svo um 2 milljarðar króna á ári, að frádregnu sex milljarða framlagi til samstarfsáætlana Evrópusambandsins.
Beinn kostnaður við rekstur EES-samningsins sé átta milljarðar króna á ári en bent hafi verið á að hluti þess kostnaðar sé tekinn með í reikninginn þegar nettóframlög aðildarríkja séu reiknuð út. Því sé rétt að taka tillit til þess við mat á raunframlögum Íslands við hugsanlega aðild að Evrópusambandinu. Því gætu hugsanleg nettóframlög Íslands til Evrópusambandsins, sem fyrr segir, orðið um átta til þrettán milljarðar króna.
Við ofangreinda útreikninga á framlögum til Evrópusambandsins sé ekki tekið tillit til ýmissa þátta sem kunni að skipta máli við mat heildaráhrifa aðildar ríkja að Evrópusambandinu, s.s. lánskjara ríkissjóðs, viðskiptakostnaðar, vaxtakjara heimila og fleiri þátta. Upplýsingar um brúttó- eða nettóframlög endurspegli þannig aðeins hluta heildaráhrifa aðildar að Evrópusambandinu.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir fundarferð sína um landið í aðdraganda þjóðaratkvæðis ganga vel og skapa tækifæri fyrir kjósendur að hittast, ræða málin og heyra skoðanir hver annars. Hún tekur fyrir þær háu tölur sem nefndar hafa verið um kostnað Íslands við aðild og segir upphæðina í raun mun lægri.