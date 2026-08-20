Elías Rafn hélt hreinu og Midtjylland í kjörstöðu

Elías Rafn Ólafsson átti góðan leik í marki FC Midtjylland þegar liðið vann Rijeka 2-0 í fyrri leik liðanna í umspili Sambandsdeildar Evrópu í kvöld.
Markvörðurinn stóð allan leikinn í marki danska liðsins og hélt hreinu þegar Midtjylland tók mikilvægt skref í átt að sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Elías Rafn hefur verið fastur maður í marki Midtjylland í Evrópuleikjum liðsins og var aftur treyst fyrir verkefninu gegn króatíska liðinu.
Midtjylland náði forystunni á 20. mínútu þegar Cho Gue-sung kom heimamönnum yfir. Danska liðið bætti síðan öðru marki við snemma í síðari hálfleik og hélt tveggja marka forystunni út leikinn.
Elías Rafn hefur verið í góðu formi undanfarið og lék meðal annars 90 mínútur í 1-1 jafntefli gegn Lyngby um síðustu helgi.
Midtjylland fer því með 2-0 forskot til Króatíu fyrir síðari leikinn gegn Rijeka, sem fram fer 27. ágúst.