Marcus Rashford búinn að fá nóg

„Takk, Jamie. Það væri frábært að geta bara einbeitt mér að því að spila fótbolta án þess að nafnið mitt sé nefnt á hverjum degi í hlaðvarpi.“
Þetta skrifar knattspyrnumaðurinn Marcus Rashford á X-inu og bætir við tilfinningatákni þar sem hann hágrætur.
Hann virðist vera kominn með alveg nóg af því að verið sé að tala um hann af svo gott sem öllum sérfræðingum knattspyrnuheimsins.
Einn af þeim er Jamie Carragher sem virðist vera sammála Rashford, hann hefur ekki mikinn áhuga á því að tala endalaust um leikmanninn og bætir reyndar einnig við Trent Alexander Arnold leikmanni Real Madrid. Rashford hefur verið verið á láni hjá Aston Villa og síðar hjá Barcelona og ekki leikið með United í töluverðan tíma. Nú er hann mættur aftur til uppeldisfélagsins og er mikið rætt og ritað um það.
Rashford birtir með tístinu sínu myndband af umræðu úr hlaðvarpi Gary Neville, The Overlap, þar sem Jamie Carragher fer mikinn, eins og sjá má hér að neðan.
Thanks, Jamie. It would be great to be able to get my head down and play football without my name being mentioned every day 😭 https://t.co/GTqrKhbZEE— MR (@MarcusRashford) August 19, 2026
Thanks, Jamie. It would be great to be able to get my head down and play football without my name being mentioned every day 😭 https://t.co/GTqrKhbZEE