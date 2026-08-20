Fótbolti

Mætti með seðla­búntin inn í klefa í sigur­vímu

Sindri Sverrisson skrifar
Ardian Bardhi, forseti Dinamo City, mætti inn í klefa með seðlabúnt í tösku og gladdist með leikmönnum.
Ardian Bardhi, forseti Dinamo City, mætti inn í klefa með seðlabúnt í tösku og gladdist með leikmönnum. Skjáskot/Youtube

Formaður albanska knattspyrnufélagsins Dinamo City mætti með seðlabúnt í tösku beint inn í búningsklefa leikmanna og gladdist með þeim eftir að liðið komst í umspil Sambandsdeildar Evrópu. Hann lofaði leikmönnum enn meiri peningum komist liðið í gegnum umspilið.

Myndband af Ardian Bardhi, formanni Dinamo City, hefur vakið athygli en hann mætti sigurreifur inn í fögnuð leikmanna, opnaði tösku og henti peningabúntum á gólfið fyrir framan þá.

Ástæðan fyrir fögnuðinum er sú að Dinamo, sem er ríkjandi bikarmeistari í Albaníu, hafði unnið lettneska liðið Auda, 4-0 á heimavelli, eftir að hafa tapað útileiknum 1-0. Það kom liðinu áfram á lokastig undankeppni Sambandsdeildarinnar.

Háar fjárhæðir frá UEFA fylgja því að ná árangri í Evrópu og nú er Tirana, líkt og Víkingur Reykjavík, aðeins einu einvígi frá risaverðlaunafé sem fylgir því að ná inn í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Fyrir það eitt fæst hátt í hálfur milljarður, eða um 450 milljónir króna, til viðbótar við fyrra verðlaunafé sem félögin hafa þegar tryggt sér.

Dinamo spilar nú við kýpverska liðið Pafos í tveggja leikja einvígi um að komast í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar og er fyrri leikur liðanna í Albaníu í kvöld. Fregnir herma að Bardhi sé búinn að lofa leikmönnum 500.000 evrum, eða rúmum 70 milljónum króna, nái liðið að slá Pafos út.

Sambandsdeild Evrópu

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