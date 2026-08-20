Formaður albanska knattspyrnufélagsins Dinamo City mætti með seðlabúnt í tösku beint inn í búningsklefa leikmanna og gladdist með þeim eftir að liðið komst í umspil Sambandsdeildar Evrópu. Hann lofaði leikmönnum enn meiri peningum komist liðið í gegnum umspilið.
Myndband af Ardian Bardhi, formanni Dinamo City, hefur vakið athygli en hann mætti sigurreifur inn í fögnuð leikmanna, opnaði tösku og henti peningabúntum á gólfið fyrir framan þá.
Top Channel has released exclusive footage from Dinamo’s dressing room moments after their crucial qualification against Auda where President Ardian Bardhi arrives and rewards the team with money. 😂💰 The bonus if they eliminate Pafos, €500.000 ! pic.twitter.com/fwyKfsYhjT— Kuq e Zi 🇦🇱⚽️ (@KuqeZiFootball) August 18, 2026
Top Channel has released exclusive footage from Dinamo’s dressing room moments after their crucial qualification against Auda where President Ardian Bardhi arrives and rewards the team with money. 😂💰 The bonus if they eliminate Pafos, €500.000 ! pic.twitter.com/fwyKfsYhjT
Ástæðan fyrir fögnuðinum er sú að Dinamo, sem er ríkjandi bikarmeistari í Albaníu, hafði unnið lettneska liðið Auda, 4-0 á heimavelli, eftir að hafa tapað útileiknum 1-0. Það kom liðinu áfram á lokastig undankeppni Sambandsdeildarinnar.
Háar fjárhæðir frá UEFA fylgja því að ná árangri í Evrópu og nú er Tirana, líkt og Víkingur Reykjavík, aðeins einu einvígi frá risaverðlaunafé sem fylgir því að ná inn í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Fyrir það eitt fæst hátt í hálfur milljarður, eða um 450 milljónir króna, til viðbótar við fyrra verðlaunafé sem félögin hafa þegar tryggt sér.
Dinamo spilar nú við kýpverska liðið Pafos í tveggja leikja einvígi um að komast í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar og er fyrri leikur liðanna í Albaníu í kvöld. Fregnir herma að Bardhi sé búinn að lofa leikmönnum 500.000 evrum, eða rúmum 70 milljónum króna, nái liðið að slá Pafos út.