Cancelo mættur til Barcelona en bíður eftir skráningu

Joao Cancelo hefur gengið frá þriggja ára samningi við lið Barcelona en ekki verið skráður til leiks. Portúgalinn er sársvekktur með þetta vesen við pappírsvinnuna.
Cancelo rifti samningi sínum við Al Hilal nýlega og ákvað að snúa aftur til Barcelona, í þriðja sinn. Í þetta sinn gerir hann langtímasamning við Barcelona en í hinum tveimur tilfellunum kom hann að láni, fyrst frá Manchester City tímabilið 2023-24 og svo frá Al Hilal seinni hluta síðasta tímabils.
Barcelona er hins vegar, enn og aftur, í vandræðum með leikmannaskráningar. Félagið hefur margoft áður lent í vandræðum vegna hás launakostnaðar liðsins. Leikmenn eins og Lionel Messi, Jules Koundé, Gavi og Dani Olmo hafa ýmist misst af leikjum eða farið frá félaginu vegna þessa.
❗| João Cancelo was visibly ANGRY after learning that he would not be announced over the PA system during the Joan Gamper Trophy, despite already being dressed and ready for his presentation wearing the No. 2 shirt. [@asanchezfallada] #fcblive pic.twitter.com/dfJT6BUlUI— BarçaTimes (@BarcaTimes) August 19, 2026
❗| João Cancelo was visibly ANGRY after learning that he would not be announced over the PA system during the Joan Gamper Trophy, despite already being dressed and ready for his presentation wearing the No. 2 shirt. [@asanchezfallada] #fcblive pic.twitter.com/dfJT6BUlUI
Fyrir æfingaleik liðsins í Joao Gamper bikarnum í gær, sem Barcelona vann 2-1 gegn Al Ahly, var Rodri kynntur til leiks sem nýr leikmaður liðsins. Cancelo vonaðist til að vera kynntur inn á sama tíma en það gekk ekki.
Barcelona hefur líka brugðið á það ráð að skrá Jesse Bisiwu, átján ára gamlan leikmann sem kemur til félagsins frá Club Brugge í Belgíu, sem leikmann varaliðsins en hann mun samkvæmt heimildum Marca æfa að fullu með aðalliðinu.