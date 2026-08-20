Eggert Aron Guðmundsson lék allan leikinn með Brann sem gerði 1-1 jafntefli við PAOK í forkeppni Sambandsdeildarinnar í kvöld en leikurinn fór fram úti í Grikklandi.
Um var að ræða fyrri leik liðanna en þau mætast aftur eftir viku. Kjartan Már Kjartansson, sem gekk til liðs við Brann fyrir um viku, kom inn á völlinn sem varamaður undir lok leiksins. Úrslitin eru frábær enda PAOK sterkt lið heim að sækja.
Kristall Máni Ingason var í leikbanni í leiknum en Sævar Atli Magnússon var ekki í leikmannahópi liðsins.
Kristian Eriksen skoraði mark Brann í leiknum en Ganverjinn Abdul Baba jafnaði metin fyrir PAOK á 80. mínútu.