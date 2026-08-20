Fótbolti

Brann náði í frá­bær úr­slit ytra

Stefán Árni Pálsson skrifar
Eggert Aron Gudmundsson í leik í Sambandsdeildinni gegn Cluj á dögunum.
Eggert Aron Gudmundsson í leik í Sambandsdeildinni gegn Cluj á dögunum. Vísir/getty/Alex Nicodim/Nur

Eggert Aron Guðmundsson lék allan leikinn með Brann sem gerði 1-1 jafntefli við PAOK í forkeppni Sambandsdeildarinnar í kvöld en leikurinn fór fram úti í Grikklandi.

Um var að ræða fyrri leik liðanna en þau mætast aftur eftir viku. Kjartan Már Kjartansson, sem gekk til liðs við Brann fyrir um viku, kom inn á völlinn sem varamaður undir lok leiksins. Úrslitin eru frábær enda PAOK sterkt lið heim að sækja.

Kristall Máni Ingason var í leikbanni í leiknum en Sævar Atli Magnússon var ekki í leikmannahópi liðsins.

Kristian Eriksen skoraði mark Brann í leiknum en Ganverjinn Abdul Baba jafnaði metin fyrir PAOK á 80. mínútu.

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