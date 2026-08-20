Daníel biðst lausnar: „Malmö vill ekki sleppa mér“

Landsliðsframherjinn Daníel Tristan Guðjohnsen segir að það yrði fullkomið skref fyrir sig að fara til þýska félagsins Arminia Bielefeld, vegna stöðu sinnar í Svíþjóð, en Malmö vill ekki sleppa honum svo glatt.
Hinn tvítugi Daníel vill að sjálfsögðu ólmur spila fótbolta en það hefur hann ekki fengið að gera mikið af í sumar. Eftir að hafa átt frábært tímabil í fyrra og komið sér inn í íslenska landsliðið hefur Daníel aðeins verið einu sinni í byrjunarliði í deildarleik í ár, og níu sinnum komið inná sem varamaður.
Aftonbladet skrifaði í gær að Daníel væri líklega á förum að láni til Bielefeld, sem spilar í þýsku B-deildinni.
„Núna verð ég virkilega að hugsa um hvað ég vil gera. Ég held að þetta væri fullkomið skref í ljósi stöðunnar sem ég er í núna,“ sagði Daníel við Sydsvenskan í dag.
„En staðan er núna þannig að Malmö vill ekki sleppa mér. Þannig er það. Ég veit ekki hvað gerist. En ég hef rætt við félagið og reynt að leysa þetta,“ sagði Daníel.
Hinn norski Erik Botheim hefur í raun tekið hlutverk Daníels í sumar og skorað tíu deildarmörk, þrátt fyrir að hafa þó ekki skorað í síðustu fimm leikjum. Þá hefur Malmö nú keypt spænska framherjann Diego Garcia.
„Ég á bágt með að sjá auknar líkur á að komast í byrjunarliðið. Við vorum að kaupa nýjan framherja og það verður ekki tekið af Erik að hann hefur staðið sig mjög vel á leiktíðinni,“ sagði Daníel.