Víkingur er 3-1 undir gegn Borac Banja Luka eftir fyrri leik liðanna í umspili Sambandsdeildarinnar. Gestirnir frá Bosníu og Hersegóvínu tóku tveggja marka forystu snemma og breikkuðu síðan bilið aftur undir lok leiks eftir vítaspyrnumark Gylfa Þórs Sigurðssonar.
Fyrir leik átti kokhraustur Sölvi Geir Ottesen von á því að Víkingar myndu vera mun meira með boltann frá upphafi til enda. Stefnan var að þrýsta gestunum langt niður völlinn og láta þá þjást í varnarleiknum. Það gekk engan veginn eftir í upphafi leiks.
Gestirnir byrjuðu af miklum krafti og sköpuðu sér fín færi á upphafsmínútunum gegn þreytulegri vörn Víkings.
Víkingsvörnin var síðan alveg steinsofandi í tæpar þrjár mínútur, milli 21. til 23. mínútu, og á meðan skoruðu gestirnir tvö mörk. Uppskriftin var einföld í bæði skipti, hár bolti inn fyrir Víkingsvörnina og sóknarmaður slapp í gegn.
Framherinn Luka Juricic skoraði fyrsta mark gestanna á 21. mínútu eftir stoðsendingu Sebastián Herrera. Juricic lagði síðan upp annað markið fyrir Milos Jojic örskömmu síðar. Afgreiðsla Jojic var glæsileg en hann lyfti boltanum hátt yfir Aron Snæ Friðriksson markvörð.
Víkingar vöknuðu til lífsins eftir mörkin tvö en voru langt frá sínu besta. Þeir voru síðan heppnir að hafa ekki lent þremur mörkum undir í lokasókn fyrri hálfleiks en náðu loks að snúa sinni spilamennsku við í seinni hálfleik.
Víkingur minnkaði muninn loksins á 75. mínútu leiksins þegar Aron Elís Þrándarson fiskaði vítaspyrnu sem Gylfi Þór Sigurðsson skoraði úr af öryggi.
Vítið sem Aron Elís fiskaði var langþráð, mjög svo, fyrir Víkinga. Í hverju einasta horni og aukaspyrnu sem Víkingur fékk féll einhver við í teignum. Víkingar voru að verða alveg vitlausir á þessum grófa varnarleik gestanna en fengu loksins eitthvað fyrir sinn snúð.
Borac Banja Luka náði vopnum á ný eftir mark Víkings og skoraði sitt þriðja mark. Glæsilegt verður það aldrei kallað. Markið kom upp úr hornspyrnu, boltinn barst út á Pavle Djajic sem skaut í magann á samherja sínum Luka Juricic og þaðan fór boltinn í netið.
Víkingur var hársbreidd frá því að skora jafnljótt mark skömmu síðar, þegar skot Gylfa fór í varnarmann en boltinn lak rétt fram hjá.
Eftir slaka spilamennsku í fyrri hálfleik og mikla seinheppni í seinni hálfleik eru Víkingar því tveimur mörkum undir fyrir seinni leik liðanna í næstu viku.
Þessi þriggja mínútna kafli þar sem Borac Banja Luka skorar tvö mörk var alveg skelfilegur hjá Víkingum og gæti hafa kostað þá einvígið. Eitt mark hefði átt að vera nóg til að vekja þá en Víkingar voru svo steinsofandi að tvö mörk þurfti til.
Oliver Ekroth átti ekki góðan leik í vörn Víkings. Sömuleiðis var lítið hægt að treysta á Evrópu-Nikolaj Hansen í kvöld. Stígur Diljan og Ármann Ingi komust illa inn í leikinn á köntunum.
Aron Elís var ágætlega hættulegur, fiskaði vítið og átti skalla sem fór rétt framhjá.
Gylfi stýrði spilinu vel á miðjunni, skoraði úr vítinu og var óheppinn að hafa ekki skorað annað mark úr skoti undir lok leiks.
Karl Friðleifur fær sömuleiðis hrós fyrir fína frammistöðu en þarf að axla ábyrgð á fyrsta marki Borac Banja Luka.
Fær falleinkunn fyrir sína frammistöðu í kvöld. Það var algjörlega fáránlegt að fylgjast með glímubrögðum Bosníumanna sem rifu Víkinga ítrekað niður í vítateignum. Víkingur fékk loksins víti á 75. mínútu en dómarinn hefði átt að vera löngu búinn að flauta.
Ekkert í líkingu við það sem búast má við í Bosníu í næstu viku en vel mætt í Víkina og fínasta stemning á pöllunum. Stuðningsmannasveitin stóð vel fyrir sínu og sá um að halda gleðinni á lofti þegar á móti blés.