Rúnar Alex í markinu og hélt hreinu

Rúnar Alex Rúnarsson stóð í marki FC Kaupmannahafnar þegar liðið gerði markalaust jafntefli, 0-0, gegn Inter Turku í fyrri leik liðanna í umspili Sambandsdeildar Evrópu í Finnlandi í kvöld.
Rúnar Alex fékk tækifærið á milli stanganna hjá danska stórliðinu í kvöld.
Rúnar þurfti að hafa sig allan við í markinu en hélt hreinu þegar Inter Turku sótti á lokakafla leiksins. Kaupmannahafnarliðið náði ekki að brjóta finnsku vörnina á bak aftur og þarf því að klára dæmið í síðari leiknum í Danmörku.
Annar Íslendingur kom einnig við sögu hjá FCK. Viktor Bjarki Daðason kom inn af varamannabekknum á 93. mínútu fyrir Mads Emil Madsen.
Síðari leikurinn fer fram í Kaupmannahöfn þann 27. ágúst og þar ræðst hvaða lið tryggir sér sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.