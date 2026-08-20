Fótbolti

Rúnar Alex í markinu og hélt hreinu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Rúnar Alex stóð í rammanum í kvöld. 
Rúnar Alex stóð í rammanum í kvöld.  Andrew Kearns - CameraSport via Getty Images

Rúnar Alex Rúnarsson stóð í marki FC Kaupmannahafnar þegar liðið gerði markalaust jafntefli, 0-0, gegn Inter Turku í fyrri leik liðanna í umspili Sambandsdeildar Evrópu í Finnlandi í kvöld.

Rúnar Alex fékk tækifærið á milli stanganna hjá danska stórliðinu í kvöld.

Rúnar þurfti að hafa sig allan við í markinu en hélt hreinu þegar Inter Turku sótti á lokakafla leiksins. Kaupmannahafnarliðið náði ekki að brjóta finnsku vörnina á bak aftur og þarf því að klára dæmið í síðari leiknum í Danmörku.

Annar Íslendingur kom einnig við sögu hjá FCK. Viktor Bjarki Daðason kom inn af varamannabekknum á 93. mínútu fyrir Mads Emil Madsen.

Síðari leikurinn fer fram í Kaupmannahöfn þann 27. ágúst og þar ræðst hvaða lið tryggir sér sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.

Sambandsdeild Evrópu

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