„Ég er aðallega svekktur með hvernig við spiluðum sem lið í fyrri hálfleik,“ sagði Sölvi Geir Ottesen eftir 1-3 tap Víkings gegn Borac Banja Luka í umspili Sambandsdeildar Evrópu.
Víkingur byrjaði leikinn skelfilega og fékk síðan á sig tvö mörk með skömmu millibili á 21. og 23. mínútu.
„Mér fannst við alls ekki spila okkar leik [í fyrri hálfleik]. Við vorum seinir að öllu, létum boltann ganga hægt og fáum á okkur tvö mjög klaufaleg mörk. Það var bara sofandaháttur í varnarleiknum.
Við spiluðum virkilega lélegan fyrri hálfleik. Þetta er einn versti hálfleikur sem ég hef séð liðið spila, og það á slæmum tímapunkti. Segjandi það þá er þetta sem betur fer ekki lokaniðurstaðan, einvígið er ekki búið. Við eigum útileikinn eftir og þurfum bara að vera bjartsýnir með það. Við höfum komið áður til baka en þurfum að eiga miklu betri leik úti í Bosníu,“ sagði Sölvi.
Víkingur bætti úr sinni spilamennsku og minnkaði muninn loksins á 75. mínútu. Gylfi Þór Sigurðsson skoraði markið úr vítaspyrnu sem Aron Elís Þrándarson fiskaði. Fram að því höfðu Víkingar fallið nokkrum sinnum við í vítateignum en ekkert var dæmt fyrr en loksins undir lok leiks.
„Mér fannst skrítin lína sett í þessum leik. Þegar þeir voru að dekka okkur fengu þeir að ríghalda okkur, tosa í okkur. Við fengum vítaspyrnu undir lokin en hefðum hæglega getað fengið fleiri vítaspyrnur út frá mínu sjónarhorni. Þeir eru með VAR þarna til að aðstoða sig en virtust ekki gefa sér neinn tíma í að skoða þetta almennilega. Það er svekkjandi að þeir fái að stoppa sóknirnar okkar með því að tosa okkur niður, en það er ekki ástæðan fyrir því að við töpuðum þessum leik.“
Eftir það virtist leikurinn vera að sveiflast Víkingi í vil en þá fengu heimamenn á sig annað klaufalegt mark.
„Þriðja markið [hjá Borac Banja Luka] setur okkur í erfiða stöðu. Þetta er fáránlegt mark, enn og aftur erum við að fá á okkur mark eftir klippuskot fyrir utan teig, sem fer í gegnum okkur eða breytir um stefnu. Það er blóðugt að fá þannig mark á okkur, því mér fannst við byrjaðir að herja á þá. Ég var farinn að sjá fyrir mér að við myndum jafna og koma okkur inn í leikinn.“
Þjálfarinn vill samt ekki kenna leikmönnum um og axlar fulla ábyrgð á tapinu.
„Ég tek þetta tap á mig. Það er á ábyrgð þjálfarans að stilla strákana rétt og þeir komu ekki rétt stemmdir út í fyrri hálfleikinn. Ég tek ábyrgð á því og þarf líka að líta inn á við, hvernig æfingavikan var og fundirnir, við þurfum allir að gera betur… Ég taldi þetta vera rétta byrjunarliðið og rétta kerfið til að spila í en við þurfum bara að skoða það í sameiningu.“