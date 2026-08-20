Rauða spjaldið fór tvisvar á loft undir lok leiks Philadelphia Union og Inter Miami í bandarísku MLS-deildinni i fótbolta í gærkvöld. Lionel Messi skoraði seinna mark Inter Miami í 2-2 jafntefli.
Messi og Casemiro þóttu bestu menn vallarins og Messi skoraði laglegt mark á 26. mínútu þegar hann fékk boltann hægra megin í teignum, lék til hliðar við varnarmann og átti svo skot eftir snögga gabbhreyfingu.
Markið frá Messi kom Inter Miami í 2-1 en Neil Pierre jafnaði metin á 58. mínútu. Það sauð svo upp úr undir lokin sem endaði með því að einn leikmaður úr hvoru liði var rekinn af velli.
Það hófst á því að Inter-maðurinn Ian Fray stóð yfir Quinn Sullivan, sem hafði fallið niður í vítateignum, og Sullivan kastaði honum þá af sér.
Hvorugur var þó rekinn af velli heldur þeir Cavan Sullivan, sem mætti til að hjálpa bróður sínum og liðsfélaga, og Yannick Bright eins og sjá má á myndbandinu hér að neðan.
Eftir leiki gærkvöldsins er Inter Miami með 39 stig í 2. sæti deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Nashville, en Philadelphia er í þriðja neðsta sæti með 20 stig.