PSG mun ekki geta spilað opnunarleik sinn í frönsku úrvalsdeildinni á vanalega heimavelli liðsins. Parc des Princes er illa farinn eftir hitabylgjurnar sem hafa skollið á Frakkland í sumar.
Leikur PSG og Rennes á sunnudag verður því færður frá höfuðborginni París til Brittany á Roazhon leikvanginn, heimavöll Rennes.
Hagsmunasamtök frönsku deildarinnar sögðu Parc des Princes, heimavöll PSG, ónothæfan fyrir úrvalsdeildarleik. Núverandi ástand ógni heilsu og öryggi leikmanna.
PSG baðst afsökunar á ónæðinu sem þetta veldur en bar fyrir sig algjörlega ófyrirséðar aðstæður. Félagið hefur lofað því að skipta grasinu á vellinum út áður en næsti heimaleikur liðsins, gegn AS Monaco þann 4. september, fer fram.
Frakkland upplifði hlýjasta sumar í sögu landsins nú í sumar. Hæsti hiti sem mælst hefur í Frakklandi, 41 gráða, var einmitt í París þann 24. júní síðastliðinn samkvæmt umfjöllun BBC.
Annað félag í spænsku úrvalsdeildinni, Celta Vigo, þurfti að fresta opnunarleik sínum af svipuðum hitaástæðum en mygla hafði myndast í heimavelli liðsins og leiknum gegn Osasuna hefur verið frestað. Myglusveppurinn myndaðist þegar hiti fór ekki niður fyrir 25 gráður í þrjár heilar vikur á svæðinu.