Fótbolti

Heimavöllur PSG ó­not­hæfur eftir hita­bylgjur sumarsins

Ágúst Orri Arnarson skrifar
PSG var síðast á Parc des Princes þann 31. maí þegar félagið fagnaði Meistaradeildarsigri annað árið í röð.
PSG var síðast á Parc des Princes þann 31. maí þegar félagið fagnaði Meistaradeildarsigri annað árið í röð. Xavier Laine/Getty Images

PSG mun ekki geta spilað opnunarleik sinn í frönsku úrvalsdeildinni á vanalega heimavelli liðsins. Parc des Princes er illa farinn eftir hitabylgjurnar sem hafa skollið á Frakkland í sumar.

Leikur PSG og Rennes á sunnudag verður því færður frá höfuðborginni París til Brittany á Roazhon leikvanginn, heimavöll Rennes.

Hagsmunasamtök frönsku deildarinnar sögðu Parc des Princes, heimavöll PSG, ónothæfan fyrir úrvalsdeildarleik. Núverandi ástand ógni heilsu og öryggi leikmanna.

Svona leit heimavöllur PSG út í opnunarleiknum á síðasta ári. Hann er verri í ár. Xavier Laine/Getty Images

PSG baðst afsökunar á ónæðinu sem þetta veldur en bar fyrir sig algjörlega ófyrirséðar aðstæður. Félagið hefur lofað því að skipta grasinu á vellinum út áður en næsti heimaleikur liðsins, gegn AS Monaco þann 4. september, fer fram.

Frakkland upplifði hlýjasta sumar í sögu landsins nú í sumar. Hæsti hiti sem mælst hefur í Frakklandi, 41 gráða, var einmitt í París þann 24. júní síðastliðinn samkvæmt umfjöllun BBC

Annað félag í spænsku úrvalsdeildinni, Celta Vigo, þurfti að fresta opnunarleik sínum af svipuðum hitaástæðum en mygla hafði myndast í heimavelli liðsins og leiknum gegn Osasuna hefur verið frestað. Myglusveppurinn myndaðist þegar hiti fór ekki niður fyrir 25 gráður í þrjár heilar vikur á svæðinu.

Franski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið