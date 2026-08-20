Fótbolti

Mikael kom inn af bekknum í slæmu tapi gegn Benfica

Stefán Árni Pálsson skrifar
Mikael í leik í forkeppni Meistaradeildarinnar á dögunum.
Mikael í leik í forkeppni Meistaradeildarinnar á dögunum. Vísir/getty/Ulrik Pedersen

Mikael Neville Anderson kom inn á sem varamaður þegar Aarhus beið 3-1 ósigur gegn Benfica í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í kvöld.

Mikael byrjaði á bekknum en kom inn á þegar um stundarfjórðungur var eftir af leiknum. Hann fékk því síðustu mínútur leiksins á Estádio da Luz.

Benfica náði góðri forystu snemma leiks. Rafa Silva skoraði tvívegis áður en Leandro Barreiro kom heimamönnum í 3-0. Sebastian Jørgensen minnkaði muninn fyrir Aarhus fyrir hálfleik en nær komst danska liðið ekki.

Mikael, sem gekk til liðs við Aarhus á dögunum, hefur verið að reyna vinna sér inn sæti í byrjunarliði danska liðsins.

Aarhus þarf því að sækja upp á móti 3-1 forskoti Benfica þegar liðin mætast í síðari leiknum í Danmörku í næstu viku og er verkefnið risastórt.

Danski boltinn Evrópudeild UEFA

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