Mikael kom inn af bekknum í slæmu tapi gegn Benfica

Mikael Neville Anderson kom inn á sem varamaður þegar Aarhus beið 3-1 ósigur gegn Benfica í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í kvöld.
Mikael byrjaði á bekknum en kom inn á þegar um stundarfjórðungur var eftir af leiknum. Hann fékk því síðustu mínútur leiksins á Estádio da Luz.
Benfica náði góðri forystu snemma leiks. Rafa Silva skoraði tvívegis áður en Leandro Barreiro kom heimamönnum í 3-0. Sebastian Jørgensen minnkaði muninn fyrir Aarhus fyrir hálfleik en nær komst danska liðið ekki.
Mikael, sem gekk til liðs við Aarhus á dögunum, hefur verið að reyna vinna sér inn sæti í byrjunarliði danska liðsins.
Aarhus þarf því að sækja upp á móti 3-1 forskoti Benfica þegar liðin mætast í síðari leiknum í Danmörku í næstu viku og er verkefnið risastórt.