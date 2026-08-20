Kjartan Már Kjartansson horfir fram á bjartari tíma í atvinnumennskunni í fótboltanum eftir að hafa gengið til liðs við Brann í Noregi frá Aberdeen þar sem tækifærin voru af skornum skammti. Þjálfari Kjartans hjá Aberdeen lét áhugaverð ummæli um hann falla á blaðamannafundi. Kjartan svarar honum fullum hálsi.
„Fyrstu dagarnir hafa verið frábærir. Strákarnir hafa tekið mjög vel á móti mér, þetta hefur verið mjög gott hingað til,“ segir Kjartan í samtali við Vísi en hann er einn af fjórum Íslendingum sem eru á mála hjá félaginu. Tækifærin höfðu verið af skornum skammt fyrir Íslendinginn hjá Aberdeen í Skotlandi eftir að hann hafði gengið til liðs við félagið á síðasta ári.
„Ég hef vitað af áhuganum í einhvern tíma en þetta komst ekkert á alvöru stig fyrr en bara á mánudaginn í síðustu viku. Þá frétti ég af því að þeir vildu fá mig til liðs við sig og þá voru hlutirnir fljótir að gerast. Þetta var eiginlega bara auðveld ákvörðun þegar að Brann kom til sögunnar. Það hafa margir Íslendingar komið hingað og gert vel. Þjálfarinn heillar mig sem og fótboltinn sem hann vill að liðið spili.“
Eftir að Kjartan hafði verið seldur til Brann sat Stephen Robinson, þjálfari Aberdeen, fyrir svörum á blaðamannafundi þar sem að hann lét athyglisverð ummæli falla um Íslendinginn.
„Kjartan gerði mér það alveg ljóst að hann vildi ekki vera hjá félaginu frá þeim degi sem ég tók við þjálfun liðsins. Við verðum að hafa það fyrir augum. Þegar að leikmaður segir þér það verður þú að reyna gera bestu mögulegu viðskiptin,“ sagði Stephen Robinson, þjálfari Aberdeen á blaðamannafundi.
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Jafnframt gerði Robinson blaðamönnum á svæðinu það ljóst að Aberdeen væri vel tryggt takist Kjartani að sýna fram á þá hæfileika sem hann býr yfir innan vallar hjá Brann.
„Ég vil hungraða leikmenn. Leikmenn sem vilja framar öllu öðru vera hér. Leikmenn sem vilja hlaupa í gegnum veggi fyrir Aberdeen. Þegar að einhver gerir þér það ljóst að hann vilji ekki vera hjá félaginu þá verður maður að finna bestu lausnina þar.“
Ummæli Robinson fóru ekki fram hjá Kjartani sem segir sinn gamla þjálfara ekki fara alveg með rétt mál.
Léstu hann vita af þinni líðan? Að þú vildir skipta um umhverfi?
„Ég reyndar gerði það ekki í byrjun hans þjálfaratíðar með félagið eins og hann sagði. Ég reyndi mitt besta til þess að vinna mér inn mínútur inn á vellinum undir hans stjórn en síðan sá ég ekki fram á að mínútunum myndi fjölga. Í þeirri stöðu lét ég hann svo vita af því í sumar að ég vildi leita annað, finna nýja áskorun á mínum ferli.“
Á sínum svo til stutta tíma hjá Aberdeen kom Kjartan aðeins viðsögu í níu leikjum. Hann skoraði eitt mark og lagði upp annað. Upplifun hans af stöðunni er ekki sú sama og upplifun Robinson.
„Hún er ekki alveg sú sama ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Hann er mjög ákveðinn þjálfari. Ég ætla ekki að segja að það sé erfitt að eiga við hann en það var allavegana ekki ánægjulegt að spila undir hans stjórn og hans fótboltahugmyndum.“
Eftir að hafa skynjað að mínúturnar yrðu ekki margar innan vallar í vetur var Kjartan ekki einn af þeim sem væri til í að hlaupa í gegnum veggi fyrir Robinson hjá Aberdeen.
„Ég held það sé meira hann að hugsa út í að vilja leikmenn sem vildu hundrað prósent vera hjá félaginu, deyja fyrir það ef svo mætti segja. Ég var ekki einn af þeim leikmönnum eftir að ég sá fram á það hver hvernig mín tækifæri hefðu verið í vetur.“
Hann telur sig hafa átt skilið fleiri mínútur innan vallar.
„Mér fannst þetta ekki vera sanngjarnt ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Mér fannst ég vera standa mig vel á æfingum, lagði mig alltaf allan fram. Við vorum í erfiðri stöðu í fyrra, nálægt fallbaráttu. Hann vildi leita í reynsluna og ég svo sem skildi það ágætlega.“
Kjartan sér ekki eftir því að hafa tekið skrefið út til Aberdeen á sínum tíma.
„Ég myndi ekki segja að ég sjái eftir þessu skrefi. Ég lærði helling á þessum tíma en eftir á hyggja var þetta mjög erfiður tími. Að spila svona lítið. Það áttu sér stað miklar breytingar hjá félaginu, þetta var erfitt.“
Kjartan horfir fram á bjartari tíma í Bergen hjá Brann þar sem að ástríða stuðningsmanna liðsins er mikil. Hjá Brann hittir hann fyrir fyrrverandi félaga sinn hjá Stjörnunni hér heima, Eggert Aron Guðmundsson.
„Ég talaði auðvitað við hann áður en ég kom hingað og ofboðslega gott að hafa hann hérna með mér. Hann hjálpar mér mikið. Ég bý inni á honum þessa dagana.
Hvernig er sambúðin?
„Sambúðin er mjög fín. Hann er búinn að koma sér vel fyrir hérna.“