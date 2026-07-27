Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 27. júlí 2026 11:57 Hildur Kolbrún dvelur í fjöldahjálparstöð í Talavera de La Reina. Vísir/Samsett Skógareldar sem geisað hafa vestur af Madrídarborg á Spáni hafa brennt um 750 ferkílómetra svæði í Sierra Oeste-fjallgarðinum. Tugum þúsunda hefur verið gert að yfirgefa heimili sín, þeirra á meðal Hildur Kolbrún Andrésdóttir sem hefur varið helginni á fjöldahjálparstöð. Að sögn viðbragðsaðila hafa snarpir vindar til fjalla torveldað slökkvistarfið en hundruðir slökkviliðsmanna á bílum, þyrlum, flugvélum og öllu handtæku vinna allan sólarhringinn að því að ná tökum á eldinum. Meðal þeirra þúsunda sem rýmt hafa dvalarstaði sína í hlíðunum sunnan fjallanna og gista nú fjöldahjálparstöðvar er Hildur Kolbrún Andrésdóttir. Íbúar smáþorpanna eru að stórum hluta eldra fólk og sjálfboðaliðar á vegum Rauða krossins sjá til þess að allir fái lyfin sín.Hildur Kolbrún Andrésdóttir „Þetta byrjaði á laugardaginn byrjuðum við að finna reykjarlykt og sáum skýið koma, heiður himinn undir venjulegum kringumstæðum. Síðan um tíuleytið um kvöldið fengum við tilkynningu um að við yrðum að fara. Og svo fengum við smá tíma til að pakka niður því allra nauðsynlegasta og yfirgefa svæðið og lögreglan lokaði öllu,“ segir hún. Herinn kom að setja saman bedda Hildur Kolbrún dvelur nú með um þúsund öðrum í fjöldahjálparstöð í iðnsýningarskála í bænum Talavera de la Reina. Í einu horninu eru hundaeigendur króaðir af og restin dvelur á beddum sem raðað var skipulega um rýmið. „Hér situr bara fólk og bíður.“ Hildur fékk tilkynningu um það í morgun að mögulega fengi hún að snúa aftur heim í kvöld en ekkert er fast í hendi. Á meðan er líf og fjör í fjöldahjálparstöðinni og að öllu hugað, að sögn Hildar. „Hér er fólk frá Rauða krossinum og sjálfboðaliðar. Við fengum hermannabedda þannig að fyrst kom herinn hingað og setti þá saman, svo hurfu þau,“ segir hún. Öllu tjaldað til Greinilegt er að Spánverjinn er í góðri æfingu í viðbrögðum við eldum þar sem eftir fátið þegar fólkinu var smalað í stöðina hefur skipulagningin verið upp á tíu. Mat og vatni deilt út.Hildur Kolbrún Andrésdóttir „Fólk er eiginlega búið að búa um sig hérna. Það er ótrúlegt hvað fólk er fljótt að aðlagast. Svo sá ég áðan að það er prestur sem gengur hérna um. Það er hugað að öllu. Þetta er bara eins og lítið þorp hérna núna,“ segir Hildur. „Eina sem er er að þessir beddar eru ekki þeir þægilegustu.“ Spánn Íslendingar erlendis Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Fleiri fréttir Sækja slasaðan göngumann á Esjuna Segist hafa áhyggjur af stöðunni í Evrópu Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um Versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Sjá meira