Innlent

Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hildur Kolbrún dvelur í fjöldahjálparstöð í Talavera de La Reina.
Hildur Kolbrún dvelur í fjöldahjálparstöð í Talavera de La Reina. Vísir/Samsett

Skógareldar sem geisað hafa vestur af Madrídarborg á Spáni hafa brennt um 750 ferkílómetra svæði í Sierra Oeste-fjallgarðinum. Tugum þúsunda hefur verið gert að yfirgefa heimili sín, þeirra á meðal Hildur Kolbrún Andrésdóttir sem hefur varið helginni á fjöldahjálparstöð.

Að sögn viðbragðsaðila hafa snarpir vindar til fjalla torveldað slökkvistarfið en hundruðir slökkviliðsmanna á bílum, þyrlum, flugvélum og öllu handtæku vinna allan sólarhringinn að því að ná tökum á eldinum. Meðal þeirra þúsunda sem rýmt hafa dvalarstaði sína í hlíðunum sunnan fjallanna og gista nú fjöldahjálparstöðvar er Hildur Kolbrún Andrésdóttir.

Íbúar smáþorpanna eru að stórum hluta eldra fólk og sjálfboðaliðar á vegum Rauða krossins sjá til þess að allir fái lyfin sín.Hildur Kolbrún Andrésdóttir

„Þetta byrjaði á laugardaginn byrjuðum við að finna reykjarlykt og sáum skýið koma, heiður himinn undir venjulegum kringumstæðum. Síðan um tíuleytið um kvöldið fengum við tilkynningu um að við yrðum að fara. Og svo fengum við smá tíma til að pakka niður því allra nauðsynlegasta og yfirgefa svæðið og lögreglan lokaði öllu,“ segir hún.

Herinn kom að setja saman bedda

Hildur Kolbrún dvelur nú með um þúsund öðrum í fjöldahjálparstöð í iðnsýningarskála í bænum Talavera de la Reina. Í einu horninu eru hundaeigendur króaðir af og restin dvelur á beddum sem raðað var skipulega um rýmið.

„Hér situr bara fólk og bíður.“

Hildur fékk tilkynningu um það í morgun að mögulega fengi hún að snúa aftur heim í kvöld en ekkert er fast í hendi. Á meðan er líf og fjör í fjöldahjálparstöðinni og að öllu hugað, að sögn Hildar.

„Hér er fólk frá Rauða krossinum og sjálfboðaliðar. Við fengum hermannabedda þannig að fyrst kom herinn hingað og setti þá saman, svo hurfu þau,“ segir hún.

Öllu tjaldað til

Greinilegt er að Spánverjinn er í góðri æfingu í viðbrögðum við eldum þar sem eftir fátið þegar fólkinu var smalað í stöðina hefur skipulagningin verið upp á tíu.

Mat og vatni deilt út.Hildur Kolbrún Andrésdóttir

„Fólk er eiginlega búið að búa um sig hérna. Það er ótrúlegt hvað fólk er fljótt að aðlagast. Svo sá ég áðan að það er prestur sem gengur hérna um. Það er hugað að öllu. Þetta er bara eins og lítið þorp hérna núna,“ segir Hildur.

„Eina sem er er að þessir beddar eru ekki þeir þægilegustu.“

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