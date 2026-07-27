Aðstæður voru erfiðar þegar maður sem hrapaði í svifvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag var sóttur af Landhelgisgæslunni. Hann hafði brotlent í djúpu gili. Hann var með meðvitund þegar hann fannst.
Staðgengill upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar segir að útkall hafi borist í morgun um að aðstoða við að sækja manninn. Hópur fólks sem flaug á svifvæng á svæðinu hafði lent en varð þá vart við að einn vantaði.
Björgunarhópar fundu manninn og hann var með meðvitund. Hann var þó fastur ofan í bröttu gili og því var sigmaður látinn síga ofan í gilið og hann var svo hífður upp úr gilinu.
Hann var þá fluttur til aðhlynningar á Landspítalanum. Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá Lögreglunni á Suðurlandi.