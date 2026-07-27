Innlent

Brot­lenti í djúpu gili

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar á leið til Landspítalans í Fossvogi.
Þyrla Landhelgisgæslunnar á leið til Landspítalans í Fossvogi. Vísir/Silja

Aðstæður voru erfiðar þegar maður sem hrapaði í svifvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag var sóttur af Landhelgisgæslunni. Hann hafði brotlent í djúpu gili. Hann var með meðvitund þegar hann fannst.

Staðgengill upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar segir að útkall hafi borist í morgun um að aðstoða við að sækja manninn. Hópur fólks sem flaug á svifvæng á svæðinu hafði lent en varð þá vart við að einn vantaði.

Björgunarhópar fundu manninn og hann var með meðvitund. Hann var þó fastur ofan í bröttu gili og því var sigmaður látinn síga ofan í gilið og hann var svo hífður upp úr gilinu.

Hann var þá fluttur til aðhlynningar á Landspítalanum. Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá Lögreglunni á Suðurlandi.

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