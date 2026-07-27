Innlent

Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Lands­réttar

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Skúli Tómas snýr aftur á Landspítalann í Fossvogi þar sem hefur verið skortur á læknum um árabil. Hann starfar á lyflækningadeild.
Skúli Tómas snýr aftur á Landspítalann í Fossvogi þar sem hefur verið skortur á læknum um árabil. Hann starfar á lyflækningadeild. Vísir

Héraðssaksóknari hefur ákveðið að kæra til Landsréttar frávísun í máli embættisins gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni. Embættið hafði þrjá daga til að ákveða með kæru og bíður nú niðurstöðu Landsréttar.

Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum um heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést í umönnun hans á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Embætti landlæknis svipti hann lækningaleyfi árið 2021 þegar hann hafði stöðu grunaðs í fleiri andlátum á stofnuninni. Að endingu var aðeins ákært í einu máli.

Héraðsdómur Reykjaness vísaði ákæru héraðssaksóknara frá dómi á grundvelli þess að Skúla Tómasi hefði þegar verið refsað fyrir brot sín þegar landlæknisembættið svipti hann leyfi. Ekki væri hægt að refsa manni í tvígang fyrir sama brot.

Þegar dómur fellur í héraðsdómi kemur það í hlut ríkissaksóknara að taka ákvörðun um það fyrir hönd ákæruvaldsins hvort tilefni sé til að áfrýja dómnum. Í þessu tilfelli var um úrskurð að ræða og því er það héraðssaksóknari sjálfur, sem sótti málið, sem ákveður með kæruna.

Skúli Tómas hefur störf á Landspítalanum í þessari viku samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum. Það þótti eðlilegt með hliðsjón af niðurstöðu héraðsdóms. Samkvæmt heimildum fréttastofu var Skúli Tómas settur í leyfi þegar ákæra var gefin út á hendur honum í lok mars. Hann snýr nú aftur til starfa en samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum verður staðan endurmetin ef tilefni þykir til, sem gæti orðið að lokinni meðferð Landsréttar.

Skúli Tómas, sem fékk lækningaleyfi sitt aftur árið 2024, starfar við lyflækningar á Landspítalanum í Fossvogi. Á heimasíðu Landsréttar segir að dómstóllinn sé lokaður til og með 21. ágúst. Minni háttar starfsemi er þó hjá dómstólnum yfir sumarið þar sem kröfur um gæsluvarðhald og aðrir úrskurðir eru teknir til skoðunar.

Einn dómari kvað upp frávísunarúrskurðinn í héraðsdómi eins og algengast er. Þrír dómarar taka almennt þátt í meðferð máls fyrir Landsrétti.

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