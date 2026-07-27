Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Landsréttar Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 27. júlí 2026 13:04 Skúli Tómas snýr aftur á Landspítalann í Fossvogi þar sem hefur verið skortur á læknum um árabil. Hann starfar á lyflækningadeild. Vísir Héraðssaksóknari hefur ákveðið að kæra til Landsréttar frávísun í máli embættisins gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni. Embættið hafði þrjá daga til að ákveða með kæru og bíður nú niðurstöðu Landsréttar. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum um heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést í umönnun hans á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Embætti landlæknis svipti hann lækningaleyfi árið 2021 þegar hann hafði stöðu grunaðs í fleiri andlátum á stofnuninni. Að endingu var aðeins ákært í einu máli. Héraðsdómur Reykjaness vísaði ákæru héraðssaksóknara frá dómi á grundvelli þess að Skúla Tómasi hefði þegar verið refsað fyrir brot sín þegar landlæknisembættið svipti hann leyfi. Ekki væri hægt að refsa manni í tvígang fyrir sama brot. Þegar dómur fellur í héraðsdómi kemur það í hlut ríkissaksóknara að taka ákvörðun um það fyrir hönd ákæruvaldsins hvort tilefni sé til að áfrýja dómnum. Í þessu tilfelli var um úrskurð að ræða og því er það héraðssaksóknari sjálfur, sem sótti málið, sem ákveður með kæruna. Skúli Tómas hefur störf á Landspítalanum í þessari viku samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum. Það þótti eðlilegt með hliðsjón af niðurstöðu héraðsdóms. Samkvæmt heimildum fréttastofu var Skúli Tómas settur í leyfi þegar ákæra var gefin út á hendur honum í lok mars. Hann snýr nú aftur til starfa en samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum verður staðan endurmetin ef tilefni þykir til, sem gæti orðið að lokinni meðferð Landsréttar. Skúli Tómas, sem fékk lækningaleyfi sitt aftur árið 2024, starfar við lyflækningar á Landspítalanum í Fossvogi. Á heimasíðu Landsréttar segir að dómstóllinn sé lokaður til og með 21. ágúst. Minni háttar starfsemi er þó hjá dómstólnum yfir sumarið þar sem kröfur um gæsluvarðhald og aðrir úrskurðir eru teknir til skoðunar. Einn dómari kvað upp frávísunarúrskurðinn í héraðsdómi eins og algengast er. Þrír dómarar taka almennt þátt í meðferð máls fyrir Landsrétti. Læknamistök á HSS Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Fleiri fréttir Sækja slasaðan göngumann á Esjuna Segist hafa áhyggjur af stöðunni í Evrópu Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um Versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Sjá meira