Innlent

Flug­maðurinn er fundinn

Árni Sæberg skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar á leið til Landspítalans í Fossvogi.
Þyrla Landhelgisgæslunnar á leið til Landspítalans í Fossvogi. Vísir/Silja

Björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunnar voru kallaðar út til leitar og björgunar eftir að flugmanni svifvængs hlekktist á og hann varð viðskila við samferðamenn sunnan Mýrdalsjökuls. Hann hefur nú verið fluttur á Landspítalann til skoðunar og aðhlynningar á bráðamóttöku.

Í tilkynningu Lögreglunnar á Suðurlandi á Facebook segir að um klukkan 11 í morgun hafi lögreglu borist tilkynning um flugslys sunnan Mýrdalsjökuls. Einum manni á svifvæng hafi hlekkst þar á og hann orðið viðskila við samferðamenn. Björgunarsveitir og þyrla Landhelgisgæslunnar hafi verið kölluð út til leitar og björgunar. 

Í uppfærðri tilkynningu segir að flugmaðurinn hafi verið hífður um borð í þyrlu Landhelgisgæslu Íslands, sem fljúgi með hann til skoðunar og aðhlynningar á bráðamóttöku Landspítala.

Tildrög slyssins séu rannsökuð af rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurlandi.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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