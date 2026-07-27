Innlent

Sorg­legt að ekki hafi tekist að vernda konuna

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir að huga þurfi að framkvæmdinni varðandi beitingu nálgunarbanns og rafræns eftirlits eftir lagabreytingu í vor. 
Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir að huga þurfi að framkvæmdinni varðandi beitingu nálgunarbanns og rafræns eftirlits eftir lagabreytingu í vor.  Vísir/Vilhelm

Karlmaður er í gæsluvarðhaldi vegna stórfelldrar líkamsárásar gagnvart sambýliskonu sinni. Árásina framdi hann daginn eftir að hafa verið dæmdur í fangelsi fyrir ofbeldi gagnvart sömu konu. Talskona Stígamóta segir heimild til nálgunarbanns stórlega vannýtta og sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna.

Maðurinn var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald fyrr í mánuðinum eftir að hafa verið handtekinn hinn 7. júlí vegna gruns um að hafa beitt sambýliskonu sína alvarlegu ofbeldi. Hann er meðal annars grunaður um að hafa tekið um háls konunnar og þrýst í drjúga stund. Samkvæmt vottorði voru áverkar taldir benda til þess að árásin hafi verið lífshættuleg og lýsti konan því í skýrslutöku að hún hafi þurft að berjast fyrir lífi sínu.

Daginn fyrir árásina hafði maðurinn verið dæmdur í eins árs fangelsi fyrir þrjár alvarlegar líkamsárásir gagnvart sömu konu. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir sorglegt að ekki hafi tekist að vernda hana.

„Þess ber að geta að ofbeldismenn eru hættulegastir þegar þeim eru sett mörk, hvort sem það er af brotaþolum þeirra eða af kerfinu sjálfu eins og í þessu tilviki. Hann hlýtur dóm og það má ætla að það hafi eitthvað að gera með árásina,“ segir Drífa.

Hún bendir á að breytingar á lögum um nálgunarbann hafi verið samþykktar á Alþingi í vor og er lögreglu nú heimilt að beita rafrænu eftirliti með ökklabandi þegar einstaklingur sætir nálgunarbanni eða brottvísun af heimili.

„Reyndin hefur verið sú að það hefur verið ofboðslegt hik í kerfinu varðandi það að nýta nálgunarbann sem úrræði og við höfum aldrei skilið það af því það er í raun bara verið að segja að þú mátt ekki tala við manneskju sem vill ekki eiga í samskiptum við þig. En þetta hefur þótt mjög íþyngjandi.“

Eftir lagabreytinguna í vor þurfi að huga að framkvæmdinni.

„Það er eitt að setja lög og síðan er framkvæmdin allt annað. Og í þessu tilviki, eins og þetta mál lítur út fyrir mér, að þá er þetta alveg dæmigert mál þar sem hægt er að vernda brotaþola fyrir ofbeldismanni með slíku nálgunarbanni,“ segir Drífa.

„Þannig við bara hvetjum valdhafa til þess að nýta þetta nýja úrræði og vernda fólk vegna þess að það sem við höfum lært í gegnum tíðina er að það eru menn í þessu samfélagi sem eru hættulegir og þarf að fylgjast sérstaklega vel með.“

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