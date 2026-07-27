Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Sunna Sæmundsdóttir skrifar 27. júlí 2026 12:04 Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir að huga þurfi að framkvæmdinni varðandi beitingu nálgunarbanns og rafræns eftirlits eftir lagabreytingu í vor. Vísir/Vilhelm Karlmaður er í gæsluvarðhaldi vegna stórfelldrar líkamsárásar gagnvart sambýliskonu sinni. Árásina framdi hann daginn eftir að hafa verið dæmdur í fangelsi fyrir ofbeldi gagnvart sömu konu. Talskona Stígamóta segir heimild til nálgunarbanns stórlega vannýtta og sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna. Maðurinn var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald fyrr í mánuðinum eftir að hafa verið handtekinn hinn 7. júlí vegna gruns um að hafa beitt sambýliskonu sína alvarlegu ofbeldi. Hann er meðal annars grunaður um að hafa tekið um háls konunnar og þrýst í drjúga stund. Samkvæmt vottorði voru áverkar taldir benda til þess að árásin hafi verið lífshættuleg og lýsti konan því í skýrslutöku að hún hafi þurft að berjast fyrir lífi sínu. Daginn fyrir árásina hafði maðurinn verið dæmdur í eins árs fangelsi fyrir þrjár alvarlegar líkamsárásir gagnvart sömu konu. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir sorglegt að ekki hafi tekist að vernda hana. „Þess ber að geta að ofbeldismenn eru hættulegastir þegar þeim eru sett mörk, hvort sem það er af brotaþolum þeirra eða af kerfinu sjálfu eins og í þessu tilviki. Hann hlýtur dóm og það má ætla að það hafi eitthvað að gera með árásina,“ segir Drífa. Hún bendir á að breytingar á lögum um nálgunarbann hafi verið samþykktar á Alþingi í vor og er lögreglu nú heimilt að beita rafrænu eftirliti með ökklabandi þegar einstaklingur sætir nálgunarbanni eða brottvísun af heimili. „Reyndin hefur verið sú að það hefur verið ofboðslegt hik í kerfinu varðandi það að nýta nálgunarbann sem úrræði og við höfum aldrei skilið það af því það er í raun bara verið að segja að þú mátt ekki tala við manneskju sem vill ekki eiga í samskiptum við þig. En þetta hefur þótt mjög íþyngjandi.“ Eftir lagabreytinguna í vor þurfi að huga að framkvæmdinni. „Það er eitt að setja lög og síðan er framkvæmdin allt annað. Og í þessu tilviki, eins og þetta mál lítur út fyrir mér, að þá er þetta alveg dæmigert mál þar sem hægt er að vernda brotaþola fyrir ofbeldismanni með slíku nálgunarbanni,“ segir Drífa. „Þannig við bara hvetjum valdhafa til þess að nýta þetta nýja úrræði og vernda fólk vegna þess að það sem við höfum lært í gegnum tíðina er að það eru menn í þessu samfélagi sem eru hættulegir og þarf að fylgjast sérstaklega vel með.“ Kynbundið ofbeldi Heimilisofbeldi Lögreglan Dómsmál Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Fleiri fréttir Sækja slasaðan göngumann á Esjuna Segist hafa áhyggjur af stöðunni í Evrópu Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um Versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Sjá meira