Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar um það hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hófst í dag. Það sem af er degi hafa ríflega 250 manns greitt atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu sem bendir til mikils áhuga þjóðarinnar á atkvæðagreiðslunni.
„Það hefur gengið mjög vel. Það opnaði klukkan tíu í morgun og það sem af er degi hafa til okkar komið um 250 manns. Það er mjög mikið, mun meira en við höfðum átt von á á fyrsta degi,“ segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hjá embætti Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu fer fram í Hlíðasmára 1 í Kópavogi.
Í dag og til föstudags er opið frá klukkan 10 til 16. Um verslunarmannahelgina er lokað en frá 4. til 23. ágúst verður opið frá klukkan 10 til 18. Síðustu daga fram að kjördegi, 24. til 28. ágúst, er opið frá klukkan 10 til 21.