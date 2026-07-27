Innlent

Fluttur til Dan­merkur með al­var­leg bruna­sár

Jón Þór Stefánsson skrifar
Atvikið sem um ræðir átti sér stað í flöskumóttöku Grænna skáta í hraunbæ síðastliðinn föstudag.
Atvikið sem um ræðir átti sér stað í flöskumóttöku Grænna skáta í hraunbæ síðastliðinn föstudag.

Karlmaður hefur verið fluttur með alvarleg brunasár á sérhæfðan brunaspítala í Kaupmannahöfn vegna atviks sem kom upp í flöskumóttöku Grænna skáta í Hraunbæ í Reykjavík síðastliðinn föstudag. Maðurinn var starfsmaður þar.

Jón Ingvar Bragason, framkvæmdastjóri Grænna skáta, staðfestir þetta í samtali við Vísi, en DV greindi fyrst frá málinu.

„Hugur okkar hjá viðkomandi og hans fjölskyldu. Þetta var hræðilegt atvik,“ segir Jón Ingvar. Starfmaðurinn mun hafa brennst illa og er þungt haldinn.

Málið er í rannsókn lögreglu. Hildur Rún Björnsdóttir hjá lögreglustöð fjögur, sem rannsakar atvikið, vildi ekki tjá sig um málið.

Samkvæmt heimildum fréttastofu er ekki talið að neitt saknæmt hafi átt sér stað.

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