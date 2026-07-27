Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Jón Þór Stefánsson skrifar 27. júlí 2026 11:04 Atvikið sem um ræðir átti sér stað í flöskumóttöku Grænna skáta í hraunbæ síðastliðinn föstudag. Karlmaður hefur verið fluttur með alvarleg brunasár á sérhæfðan brunaspítala í Kaupmannahöfn vegna atviks sem kom upp í flöskumóttöku Grænna skáta í Hraunbæ í Reykjavík síðastliðinn föstudag. Maðurinn var starfsmaður þar. Jón Ingvar Bragason, framkvæmdastjóri Grænna skáta, staðfestir þetta í samtali við Vísi, en DV greindi fyrst frá málinu. „Hugur okkar hjá viðkomandi og hans fjölskyldu. Þetta var hræðilegt atvik,“ segir Jón Ingvar. Starfmaðurinn mun hafa brennst illa og er þungt haldinn. Málið er í rannsókn lögreglu. Hildur Rún Björnsdóttir hjá lögreglustöð fjögur, sem rannsakar atvikið, vildi ekki tjá sig um málið. Samkvæmt heimildum fréttastofu er ekki talið að neitt saknæmt hafi átt sér stað. Lögreglumál Reykjavík Heilbrigðismál Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Innlent Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Erlent Fleiri fréttir Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Komst undan ásamt fjölskyldunni „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Sjá meira