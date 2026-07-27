Innlent

Sækja slasaðan göngumann á Esjuna

Jón Þór Stefánsson skrifar
Sjúkraflutningafjórhjól hafa verið send á vettvang.
Sjúkraflutningafjórhjól hafa verið send á vettvang.

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sinnir nú útkalli í Esjunni, vegna slasaðs göngumanns.

Varðstjóri á vakt hjá slökkviliðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Honum skilst að göngumaðurinn hafi fengið stein á sig.

Á myndum frá vettvangi að dæma hafa sjúkraflutningafjórhjól verið send á vettvang.

Slökkvilið

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