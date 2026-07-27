Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 27. júlí 2026 11:17 Lilja Rafney birtir fallega mynd af hjónunum á þeirra yngri árum með færslu sinni. Hilmar Oddur Gunnarsson, vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Þingeyri, er látinn 72 ára að aldri. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Flokks fólksins og eiginkona Hilmars, greinir frá andláti eiginmanns síns í færslu á Facebook. Hilmar og Lilja Rafney hafa verið burðarásar á Suðureyri á Vestfjörðum um langa tíð þar sem þau komu fjórum börnum á legg. Lilja Rafney segir í færslu á Facebook að Hilmar hafi orðið bráðkvaddur aðfaranótt sunnudags. „Honum voru gefin 6 ár eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Það var dýrmætt fyrir okkur og hann að eiga þennan tíma saman áður en sorgin barði að dyrum,“ segir Lilja Rafney, þakklát fyrir þau 53 ár sem þau Hilmar fylgdust að og uppskáru til viðbótar við börnin fjögur fimm barnabörn. „Ástin leiddi okkur saman ung og ég kveð þig með söknuði, ástin mín,“ segir Lilja Rafney í færslunni og birtir meðfylgjandi myndir. Flokkur fólksins Ísafjarðarbær Andlát Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Innlent Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Erlent Fleiri fréttir Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Komst undan ásamt fjölskyldunni „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Sjá meira