Innlent

Lilja Rafney syrgir eigin­mann sinn

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Lilja Rafney birtir fallega mynd af hjónunum á þeirra yngri árum með færslu sinni.
Lilja Rafney birtir fallega mynd af hjónunum á þeirra yngri árum með færslu sinni.

Hilmar Oddur Gunnarsson, vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Þingeyri, er látinn 72 ára að aldri. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Flokks fólksins og eiginkona Hilmars, greinir frá andláti eiginmanns síns í færslu á Facebook.

Hilmar og Lilja Rafney hafa verið burðarásar á Suðureyri á Vestfjörðum um langa tíð þar sem þau komu fjórum börnum á legg.

Lilja Rafney segir í færslu á Facebook að Hilmar hafi orðið bráðkvaddur aðfaranótt sunnudags.

„Honum voru gefin 6 ár eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Það var dýrmætt fyrir okkur og hann að eiga þennan tíma saman áður en sorgin barði að dyrum,“ segir Lilja Rafney, þakklát fyrir þau 53 ár sem þau Hilmar fylgdust að og uppskáru til viðbótar við börnin fjögur fimm barnabörn.

„Ástin leiddi okkur saman ung og ég kveð þig með söknuði, ástin mín,“ segir Lilja Rafney í færslunni og birtir meðfylgjandi myndir.

Flokkur fólksins Ísafjarðarbær Andlát

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