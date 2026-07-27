Skjálftinn við Nesjavelli sem reið yfir eftir miðnætti í gær fannst í Grundarfirði og í Búðardal. Litlir eftirskjálftar fylgdu í kjölfarið en þegar leið á nóttina fór að róast á jarðskjálftamælunum.
Þetta segir Jóhanna Malen Skúladóttir náttúruvársérfræðingur sem stóð vaktina í nótt og fylgdist með gangi mála.
Skjálfti að stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli klukkan tuttugu og fimm mínútur í eitt í nótt.
Jóhanna segir að Veðurstofunni hafi borist fjölmargar tilkynningar um skjálftann víða að af landinu og alla leið frá Grundarfirði og úr Búðardal. Hún segir að þrátt fyrir þetta hafi engar tilkynningar borist um tjón af völdum skjálftans.
Að auki eru engin merki um jarðhræringar á svæðinu enn sem komið er í það minnsta og því aðeins um stakan viðburð að ræða að því er virðist, þótt skjálftinn sé sá stærsti á þessu svæði á þessari öld.