Talsverður vindur og úrkoma var í gærkvöldi og nótt á Borgarfirði eystra, þar sem tónlistarhátíðin Bræðslan fer fram um helgina. Veðrið setti strik í reikninginn í gærkvöldi og nótt.
Í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi segir að um tíuleytið í gærkvöldi hafi borist upplýsingar um að skúta í höfninni væri mögulega að losna. Kom í ljós að tveggja manna erlend áhöfn var um borð og amaði ekkert að. Veðurhæð var þá umtalsverð.
Liðlega um tvö í nótt leituðu svo fyrstu gestir Bræðslunnar aðstoðar vegna tjalda sem voru fokin eða ónothæf orðin vegna veðurs. Bætti aðeins í þann hóp eftir því sem leið á nóttina. Þeim sem þurftu var komið í skjól í yfirbyggðri sparkhöll staðarins.
Þá bárust lögreglu tvær tilkynningar um slagsmál í nótt og þurftu tveir aðhlynningar við. Þau mál eru bæði til rannsóknar.
Einnig kemur fram að í morgunsárið hafi ökumaður verið tekinn vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis.
„Lögregla hvetur í því sambandi ökumenn til að gæta vel að hæfi sínu til aksturs áður en af stað er haldið eftir skemmtun næturinnar,“ segir í tilkynningunni.