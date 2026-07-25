Innlent

Hvass­viðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Tjaldsvæðið á Borgarfirði eystri. Myndin er úr safni.
Tjaldsvæðið á Borgarfirði eystri. Myndin er úr safni. Vísir

Lögreglan á Austurlandi segir ágætlega hafa gengið á tónlistarhátíðinni Bræðslunni sem haldin er á Borgarfirði eystra um helgina en veður hafi sett strik í reikninginn. Einhverjir gestir þurftu að leita skjóls í íþróttahúsi í gærnótt vegna hvassviðris og úrkomu og óttast er að komi til svipaðs ástands í nótt. 

„Við erum aðeins farin að hafa áhyggjur af kvöldinu og nóttinni en vongóð og vonum það besta,“ segir Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Austurlandi. 

Eitthvað hafi fækkað í gestafjöldanum á taldsvæðinu eftir gærnóttina en enn séu margir á svæðinu, „þannig það er svona áhyggjuefni vegna veðurs, bæði vegna vinds og mögulegrar úrkomu,“ segir Kristján. 

Einhverjir gestir hafi þurft að leita sér skjóls í gærnótt vegna hvassviðris og úrkomu „Komi til svipaðs ástands í kvöld og nótt eru gestir á tjaldsvæðum sem leita þurfa skjóls beðnir um að gefa sig fram við viðbragðsaðila á svæðinu,“ segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. 

Kristján gat ekki sagt til um nákvæman gestafjölda, „en bara byggt á reynslu þegar ég hef verið þarna, þá er bærinn nánast undirlagður og það er tjaldað þarna á hverjum bletti.“

Fólk sem þurfti skjól í gær hafi fengið að gista í íþróttahúsinu í bænum, „svo verður Bræðslusalurinn sjálfur mögulega nýttur en það verður bara að koma í ljós hvernig það verður afgreitt. En öllum verður komið í skjól sem þurfa.“

Hann segir talsverðan viðbúnað vera á svæðinu en lögregla, björgunarsveitin Sveinungi á Borgarfirði og Heilbrigðisstofnun Austurlands séu með viðbragðsaðila á svæðinu. 

„Það er talsvert mikið af, mikið af fólki til aðstoðar ef eitthvað kemur upp á. Við vonum að þetta bara fari vel og veðrið fari vel með okkur.“

Vegna veðurs voru markaður, grillveisla og aðrir viðburðir sem stóð til að halda úti færðir innandyra, segir á Facebook-síðu Bræðslunnar. 

„Við stjórnum víst ekki veðri, en það verður heitt og gott inni í Bræðslu í kvöld og tónleikarnir munu verða stórglæsilegir að vanda.“

Múlaþing Bræðslan

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