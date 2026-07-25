Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Áróra L Davíðsdóttir skrifar 25. júlí 2026 21:44 Tjaldsvæðið á Borgarfirði eystri. Myndin er úr safni. Vísir Lögreglan á Austurlandi segir ágætlega hafa gengið á tónlistarhátíðinni Bræðslunni sem haldin er á Borgarfirði eystra um helgina en veður hafi sett strik í reikninginn. Einhverjir gestir þurftu að leita skjóls í íþróttahúsi í gærnótt vegna hvassviðris og úrkomu og óttast er að komi til svipaðs ástands í nótt. „Við erum aðeins farin að hafa áhyggjur af kvöldinu og nóttinni en vongóð og vonum það besta,“ segir Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Austurlandi. Eitthvað hafi fækkað í gestafjöldanum á taldsvæðinu eftir gærnóttina en enn séu margir á svæðinu, „þannig það er svona áhyggjuefni vegna veðurs, bæði vegna vinds og mögulegrar úrkomu,“ segir Kristján. Einhverjir gestir hafi þurft að leita sér skjóls í gærnótt vegna hvassviðris og úrkomu „Komi til svipaðs ástands í kvöld og nótt eru gestir á tjaldsvæðum sem leita þurfa skjóls beðnir um að gefa sig fram við viðbragðsaðila á svæðinu,“ segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Kristján gat ekki sagt til um nákvæman gestafjölda, „en bara byggt á reynslu þegar ég hef verið þarna, þá er bærinn nánast undirlagður og það er tjaldað þarna á hverjum bletti.“ Fólk sem þurfti skjól í gær hafi fengið að gista í íþróttahúsinu í bænum, „svo verður Bræðslusalurinn sjálfur mögulega nýttur en það verður bara að koma í ljós hvernig það verður afgreitt. En öllum verður komið í skjól sem þurfa.“ Hann segir talsverðan viðbúnað vera á svæðinu en lögregla, björgunarsveitin Sveinungi á Borgarfirði og Heilbrigðisstofnun Austurlands séu með viðbragðsaðila á svæðinu. „Það er talsvert mikið af, mikið af fólki til aðstoðar ef eitthvað kemur upp á. Við vonum að þetta bara fari vel og veðrið fari vel með okkur.“ Vegna veðurs voru markaður, grillveisla og aðrir viðburðir sem stóð til að halda úti færðir innandyra, segir á Facebook-síðu Bræðslunnar. „Við stjórnum víst ekki veðri, en það verður heitt og gott inni í Bræðslu í kvöld og tónleikarnir munu verða stórglæsilegir að vanda.“ Múlaþing Bræðslan Mest lesið Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Innlent Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Innlent Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Innlent Veðrið haggist ekki að neinu ráði Innlent Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Innlent Fleiri fréttir Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Komst undan ásamt fjölskyldunni „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Ari úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Óttast að „bottar“ muni ýta undir ágreining í aðdraganda atkvæðagreiðslu Íslensk hjón þurft að flýja undan gróðureldum á Spáni Báti var siglt yfir kajakræðara Kvöldfréttir í heild sinni „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Fimm fluttir til aðhlynningar eftir árekstur Skipverjarnir áttu að fá 2,5 milljónir króna á haus Endurkoma Herjólfs vekur upp ýmsar spurningar Standa með félagsmanni sem var sviptur frelsi Íslendingur á Benidorm stöðvaður eftir tíu daga svikahrinu Halda samráðsfund vegna innbrotahrinu Auka nákvæmni rauntímaupplýsinga Vara við hviðum á landinu suðaustanverðu Sjá meira