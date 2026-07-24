Fótbolti

Van Bommel tekur við Belgíu

Andri Broddason skrifar
Mark van Bommel hefur tekið við sem þjálfari belgíska landsliðsins.
Mark van Bommel hefur tekið við sem þjálfari belgíska landsliðsins. Octavio Passos/Getty Images

Hollendingurinn Mark van Bommel hefur verið ráðinn sem þjálfari belgíska landsliðsins í fótbolta. Hann kemur í stað Rudi Garcia sem sagði starfi sínu lausu eftir að hafa verið sleginn úr heimsmeistaramótinu í fótbolta í 8-liða úrslitum gegn Spáni.

Hollenska goðsögnin Mark van Bommel hefur tekið við sem þjálfari belgíska landsliðsins í fótbolta. Hann kemur frá belgíska liðinu Antwerp þar sem hann hefur verið að þjálfa síðustu tvö ár. Á fyrsta tímabilinu hans hjá félaginu vann hann bæði belgísku deildina og belgíska bikarinn. Fyrir það þjálfaði hann PSV í Hollandi og Wolfsburg í Þýskalandi.

Van Bommel hefur gengið vel sem þjálfari en hann var einnig frábær leikmaður sjálfur. Stærstu félögin sem hann spilaði fyrir voru PSV, Barcelona, Bayern Munchen og AC Milan. Hann vann úrvalsdeildina með öllum þessum liðum auk þess sem hann vann Meistaradeild Evrópu með Barcelona. Einnig var hann fyrsti fyrirliði Bayern Munchen sem var ekki frá Þýskalandi.

Þeir sem munu aðstoða van Bommel hjá belgíska landsliðinu eru Boudewijn Zenden, Maarten Martens og Reinier Robbemond.

Mark van Bommel sagði að það væri mikill heiður að taka við belgíska landsliðinu og þakkaði belgíska knattspyrnusambandinu fyrir traustið:

„Belgía er með frábæra leikmenn og þar eru mikil af tækifæri til staðar. Það er aldrei sjálfgefið að ná árangri en við munum gera allt til þess að bæta okkur á hverjum einasta degi. Ég hlakka til að byrja þennan nýja kafla með leikmönnum og starfsfólki.“

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