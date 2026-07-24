Van Bommel tekur við Belgíu Andri Broddason skrifar 24. júlí 2026 14:31 Mark van Bommel hefur tekið við sem þjálfari belgíska landsliðsins. Octavio Passos/Getty Images Hollendingurinn Mark van Bommel hefur verið ráðinn sem þjálfari belgíska landsliðsins í fótbolta. Hann kemur í stað Rudi Garcia sem sagði starfi sínu lausu eftir að hafa verið sleginn úr heimsmeistaramótinu í fótbolta í 8-liða úrslitum gegn Spáni. Hollenska goðsögnin Mark van Bommel hefur tekið við sem þjálfari belgíska landsliðsins í fótbolta. Hann kemur frá belgíska liðinu Antwerp þar sem hann hefur verið að þjálfa síðustu tvö ár. Á fyrsta tímabilinu hans hjá félaginu vann hann bæði belgísku deildina og belgíska bikarinn. Fyrir það þjálfaði hann PSV í Hollandi og Wolfsburg í Þýskalandi. Van Bommel hefur gengið vel sem þjálfari en hann var einnig frábær leikmaður sjálfur. Stærstu félögin sem hann spilaði fyrir voru PSV, Barcelona, Bayern Munchen og AC Milan. Hann vann úrvalsdeildina með öllum þessum liðum auk þess sem hann vann Meistaradeild Evrópu með Barcelona. Einnig var hann fyrsti fyrirliði Bayern Munchen sem var ekki frá Þýskalandi. Þeir sem munu aðstoða van Bommel hjá belgíska landsliðinu eru Boudewijn Zenden, Maarten Martens og Reinier Robbemond. Mark van Bommel sagði að það væri mikill heiður að taka við belgíska landsliðinu og þakkaði belgíska knattspyrnusambandinu fyrir traustið: „Belgía er með frábæra leikmenn og þar eru mikil af tækifæri til staðar. Það er aldrei sjálfgefið að ná árangri en við munum gera allt til þess að bæta okkur á hverjum einasta degi. Ég hlakka til að byrja þennan nýja kafla með leikmönnum og starfsfólki.“ Belgíski boltinn Belgía Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Enski boltinn Hættir með landsliðinu Fótbolti María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport 42 ára aldursmunur á keppendum í 1500 metra hlaupi kvenna Sport Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Fleiri fréttir Van Bommel tekur við Belgíu Entist skammt í þjálfarastólnum Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Chelsea að hreppa Lacroix Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Hættir með landsliðinu María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val „Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ „Sigurinn nærir“ „Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Sjá meira