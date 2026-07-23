Innlent

Kominn til Akur­eyrar eftir al­var­legt slys á skemmti­ferða­skipi

Eiður Þór Árnason skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar er á leið að skipinu.
Þyrla Landhelgisgæslunnar er á leið að skipinu. Vísir/vilhelm

Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar var kölluð út að skemmtiferðaskipi vegna farþega sem lenti í alvarlegu slysi. Hann var hífður upp í þyrlu skömmu fyrir klukkan ellefu í kvöld og fluttur á Sjúkrahúsið á Akureyri. Líðan hans er sögð stöðug. Skipið var skammt frá Húsavík.

Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðarstjóri hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við fréttastofu. 

Hann segir það ekki tímabært að veita upplýsingar um tildrög en sagði farþegann vera með áverka eftir slys. Vel hafi gengið að koma honum um borð í þyrluna enda aðstæður góðar.  Landhelgisgæslunni barst tilkynning um málið í kringum tuttugu mínútur fyrir níu í kvöld.

Á leið til Seyðisfjarðar

Samkvæmt upplýsingum á Marinetraffic er skemmtiferðaskipið Viking Mars á vegum norska skipafélagsins Viking Cruises staðsett skammt fyrir norðan Húsavík. Skipið er á leiðinni frá Akureyri til Seyðisfjarðar, 227 metrar á lengd og tekur 930 farþega. Viking Mars hafði siglt fram hjá Skjálfanda þegar áhöfn þess sneri skipinu við um níuleytið og setti stefnuna í átt að Húsavík. 

Björgunarsveitir fengu ekki útkall vegna málsins, samkvæmt upplýsingum frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. 

Fréttin var síðast uppfærð klukkan 23:56.

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