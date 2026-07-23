Kominn til Akureyrar eftir alvarlegt slys á skemmtiferðaskipi Eiður Þór Árnason skrifar 23. júlí 2026 21:34 Þyrla Landhelgisgæslunnar er á leið að skipinu. Vísir/vilhelm Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar var kölluð út að skemmtiferðaskipi vegna farþega sem lenti í alvarlegu slysi. Hann var hífður upp í þyrlu skömmu fyrir klukkan ellefu í kvöld og fluttur á Sjúkrahúsið á Akureyri. Líðan hans er sögð stöðug. Skipið var skammt frá Húsavík. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðarstjóri hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við fréttastofu. Hann segir það ekki tímabært að veita upplýsingar um tildrög en sagði farþegann vera með áverka eftir slys. Vel hafi gengið að koma honum um borð í þyrluna enda aðstæður góðar. Landhelgisgæslunni barst tilkynning um málið í kringum tuttugu mínútur fyrir níu í kvöld. Á leið til Seyðisfjarðar Samkvæmt upplýsingum á Marinetraffic er skemmtiferðaskipið Viking Mars á vegum norska skipafélagsins Viking Cruises staðsett skammt fyrir norðan Húsavík. Skipið er á leiðinni frá Akureyri til Seyðisfjarðar, 227 metrar á lengd og tekur 930 farþega. Viking Mars hafði siglt fram hjá Skjálfanda þegar áhöfn þess sneri skipinu við um níuleytið og setti stefnuna í átt að Húsavík. Björgunarsveitir fengu ekki útkall vegna málsins, samkvæmt upplýsingum frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Fréttin var síðast uppfærð klukkan 23:56. Landhelgisgæslan Skemmtiferðaskip á Íslandi Akureyri Norðurþing Mest lesið „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Á sjúkrahús eftir að hafa flogið af mótorhjólinu Eldur kviknaði á Fiskislóð Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Alvarlegt slys um borð í skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China hefur sölu á flugmiðum frá Íslandi til Kína Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Sjá meira