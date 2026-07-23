Alvarlegt slys um borð í skemmtiferðaskipi Eiður Þór Árnason skrifar 23. júlí 2026 21:34 Þyrla Landhelgisgæslunnar er á leið að skipinu. Vísir/vilhelm Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar hefur verið kölluð út að skemmtiferðaskipi vegna einstaklings sem er sagður hafa lent í alvarlegu slysi. Til stendur að flytja hann á sjúkrahús en skipið er talið vera um þrettán sjómílur norður af Húsavík. Tilkynning barst um málið um tuttugu mínútur fyrir níu í kvöld. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðarstjóri hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við fréttastofu. Hann hafði ekki upplýsingar um það hvers eðlis slysið er eða hvort um sé að ræða farþega eða áhafnarmeðlim. Samkvæmt upplýsingum á Marinetraffic er skemmtiferðaskipið Viking Mars á vegum norska skipafélagsins Viking Cruises staðsett skammt fyrir norðan Húsavík. Skipið er á leiðinni frá Akureyri til Seyðisfjarðar, 227 metrar á lengd og tekur 930 farþega. Viking Mars hafði siglt fram hjá Skjálfanda þegar áhöfn þess sneri skipinu við um níuleytið og setti stefnuna í átt að Húsavík. Björgunarsveitir hafa ekki fengið útkall vegna málsins, samkvæmt upplýsingum frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Þyrla Landhelgisgæslunnar var enn á leið á staðinn um klukkan 22:15. Fréttin hefur verið uppfærð. Landhelgisgæslan Mest lesið „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Fleiri fréttir Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Alvarlegt slys um borð í skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China setur beint flug í sölu Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Sjá meira