Innlent

Al­var­legt slys um borð í skemmti­ferða­skipi

Eiður Þór Árnason skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar er á leið að skipinu.
Þyrla Landhelgisgæslunnar er á leið að skipinu. Vísir/vilhelm

Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar hefur verið kölluð út að skemmtiferðaskipi vegna einstaklings sem er sagður hafa lent í alvarlegu slysi. Til stendur að flytja hann á sjúkrahús en skipið er talið vera um þrettán sjómílur norður af Húsavík.

Tilkynning barst um málið um tuttugu mínútur fyrir níu í kvöld. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðarstjóri hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við fréttastofu. 

Hann hafði ekki upplýsingar um það hvers eðlis slysið er eða hvort um sé að ræða farþega eða áhafnarmeðlim.

Samkvæmt upplýsingum á Marinetraffic er skemmtiferðaskipið Viking Mars á vegum norska skipafélagsins Viking Cruises staðsett skammt fyrir norðan Húsavík. Skipið er á leiðinni frá Akureyri til Seyðisfjarðar, 227 metrar á lengd og tekur 930 farþega. Viking Mars hafði siglt fram hjá Skjálfanda þegar áhöfn þess sneri skipinu við um níuleytið og setti stefnuna í átt að Húsavík. 

Björgunarsveitir hafa ekki fengið útkall vegna málsins, samkvæmt upplýsingum frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Þyrla Landhelgisgæslunnar var enn á leið á staðinn um klukkan 22:15. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Landhelgisgæslan

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