Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Oddur Ævar Gunnarsson og Eiður Þór Árnason skrifa 23. júlí 2026 22:05 Aldís Björgvinsdóttir, íbúi í Seljahverfi, segist hafa verið út úr heiminum eftir atvikið. Sýn Kona á rafhlaupahjóli sem fékk alvarlegt höfuðhögg og marðist illa í andliti vegna sandgryfju við gangbraut segist þakklát fyrir að vera á lífi. Ótrúlegt sé að ekki hafi verið brugðist við eftir að ítrekað var bent á lélegan frágang á svæðinu. Slysið varð um hálf átta leytið á þriðjudagskvöld við gangbraut við Skógarsel í Seljahverfi. Aldís var að koma úr verslun Nettó í Mjóddinni þegar hún fór á Hopphjóli í gegnum undirgöng og sá í kjölfarið það sem hún taldi vera sandhaug. Svo reyndist ekki vera. „Ég sé sand á götunni, ég hægi á mér og held þetta sé eftir veturinn. En viti menn, þetta er sandgryfja sem ég fell ofan í með andlitið fyrst og rotast, beint út á götu hérna,“ segir Aldís Björgvinsdóttir, íbúi í Seljahverfi, um atvikið. „Það voru vitni að þessu sem hafa haft samband við mig og viðkomandi stoppaði bílinn til þess að stöðva umferð svo það yrði ekki keyrt yfir mig líka.“ Mæðgur í æfingaakstri urðu varar við Aldísi á götunni. Hún kveðst þeim þakklát fyrir það sem hún kallar lífsbjörg. Tilkynnt áður Sandgryfjuna má rekja til framkvæmda verktaka á stígnum en inni á Facebook-hópnum Gerum betur! sem helgaður er ábendingum um lélegan frágang vegna framkvæmda sem þegar hafa verið sendar til borgarinnar má sjá að þrisvar sinnum hefur verið bent á lélegan frágang á stígnum: í febrúar, mars og maí. Hvað finnst þér um að nú séu menn að fylla upp í þetta eftir að þú lentir þarna í alvarlegu slysi? „Ég er svolítið í áfalli yfir þessu og eiginlega eftir því sem ég heyri fleiri sögur og fólk hefur samband við mig þá er ég bara reiðari og reiðari yfir því að það sé síðan 4. febrúar búið að margtilkynna þetta og þessa staðsetningu sérstaklega. Ég hefði getað orðið að grænmeti ef ég á að segja alveg eins og er. Ég mundi ekkert, ég mundi ekki einu sinni hvað börnin mín eru gömul þegar ég rankaði við mér.“ Aldís segist viss um að hið sama hefði gerst hefði hún verið á reiðhjóli í stað hlaupahjóls og skorar á borgina að gera betur. „Ég var með hjálm og samkvæmt vitnum fór ég mjög hægt og varlega og þetta fall hafi gerst mjög rólega. Þetta hefur ekkert með Hopphjól að gera, ég vil taka það fram. Ég er að tala um að hjólastólar gætu lent í þessu, göngugrind, venjuleg reiðhjól, það skiptir ekki máli.“ Reykjavík Rafhlaupahjól Samgönguslys Mest lesið „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Fleiri fréttir Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Alvarlegt slys um borð í skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China setur beint flug í sölu Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Sjá meira