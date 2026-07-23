Innlent

Reið en þakk­lát fyrir lífs­björgina

Oddur Ævar Gunnarsson og Eiður Þór Árnason skrifa
Aldís Björgvinsdóttir, íbúi í Seljahverfi, segist hafa verið út úr heiminum eftir atvikið.
Aldís Björgvinsdóttir, íbúi í Seljahverfi, segist hafa verið út úr heiminum eftir atvikið. Sýn

Kona á rafhlaupahjóli sem fékk alvarlegt höfuðhögg og marðist illa í andliti vegna sandgryfju við gangbraut segist þakklát fyrir að vera á lífi. Ótrúlegt sé að ekki hafi verið brugðist við eftir að ítrekað var bent á lélegan frágang á svæðinu.

Slysið varð um hálf átta leytið á þriðjudagskvöld við gangbraut við Skógarsel í Seljahverfi. Aldís var að koma úr verslun Nettó í Mjóddinni þegar hún fór á Hopphjóli í gegnum undirgöng og sá í kjölfarið það sem hún taldi vera sandhaug. Svo reyndist ekki vera.

„Ég sé sand á götunni, ég hægi á mér og held þetta sé eftir veturinn. En viti menn, þetta er sandgryfja sem ég fell ofan í með andlitið fyrst og rotast, beint út á götu hérna,“ segir Aldís Björgvinsdóttir, íbúi í Seljahverfi, um atvikið.

„Það voru vitni að þessu sem hafa haft samband við mig og viðkomandi stoppaði bílinn til þess að stöðva umferð svo það yrði ekki keyrt yfir mig líka.“

Mæðgur í æfingaakstri urðu varar við Aldísi á götunni. Hún kveðst þeim þakklát fyrir það sem hún kallar lífsbjörg. 

Tilkynnt áður

Sandgryfjuna má rekja til framkvæmda verktaka á stígnum en inni á Facebook-hópnum Gerum betur! sem helgaður er ábendingum um lélegan frágang vegna framkvæmda sem þegar hafa verið sendar til borgarinnar má sjá að þrisvar sinnum hefur verið bent á lélegan frágang á stígnum: í febrúar, mars og maí.

Hvað finnst þér um að nú séu menn að fylla upp í þetta eftir að þú lentir þarna í alvarlegu slysi?

„Ég er svolítið í áfalli yfir þessu og eiginlega eftir því sem ég heyri fleiri sögur og fólk hefur samband við mig þá er ég bara reiðari og reiðari yfir því að það sé síðan 4. febrúar búið að margtilkynna þetta og þessa staðsetningu sérstaklega. Ég hefði getað orðið að grænmeti ef ég á að segja alveg eins og er. Ég mundi ekkert, ég mundi ekki einu sinni hvað börnin mín eru gömul þegar ég rankaði við mér.“

Aldís segist viss um að hið sama hefði gerst hefði hún verið á reiðhjóli í stað hlaupahjóls og skorar á borgina að gera betur.

„Ég var með hjálm og samkvæmt vitnum fór ég mjög hægt og varlega og þetta fall hafi gerst mjög rólega. Þetta hefur ekkert með Hopphjól að gera, ég vil taka það fram. Ég er að tala um að hjólastólar gætu lent í þessu, göngugrind, venjuleg reiðhjól, það skiptir ekki máli.“

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