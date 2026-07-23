Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 23. júlí 2026 14:49 Stuart Little var dulnefni þess sem fékk Darren og Angelu til að flytja 32 kíló af amfetamíni til Íslands frá Englandi. Tveir breskir ríkisborgarar hafa verið dæmdir í sex ára fangelsi fyrir umfangsmikinn innflutning á amfetamíni. Bæði voru burðardýr sem gerð voru út af örkinni af óþekktum aðila sem kallaði sig Stúart litla (e. Stuart Little) eftir þekktri teiknimyndapersónu. Dómur var kveðinn upp í dag í Héraðsdómi Reykjaness. Þau Angela Louise Derbyshire og Darren Christopher Rollison hafa sætt gæsluvarðhaldi frá því þau voru handtekin á Keflavíkurflugvelli við komuna til landsins með flugi frá Manchester sunnudaginn 12. apríl. Í tveimur ferðatöskum þeirra, vínrauðri og svartri, fundust við gegnumlýsingu og nánari skoðun samanlagt tæplega 32 kíló af amfetamíni sem reyndust af styrkleika á bilinu 35 til 50 prósent. Meðal gagna málsins voru WhatsApp-samskipti milli Angelu og Darrens en líka samskipti þess síðarnefnda á WhatsApp við mann undir dulnefninu Stuart Little. Um er að ræða teiknimyndapersónu, nánar tiltekið mús sem getur talað og lendir í ýmsum ævintýrum. Flest bendir til þess að þessi Stuart Little hafi verið allt annað en mús heldur sá sem fékk fólkið til að flytja efnin til Íslands. „Iceland, that's cold ain't it?“ Darren sagðist hafa vegna fjárhagserfiðleika og hótana um að börn hans yrðu meidd tekið að sér að flytja fíkniefni til landsins. Hann hefði talið að um gras væri að ræða eða önnur veikari fíkniefni. Hann vildi ekki gefa upp hverja hann hefði rætt við og gerði lítið úr þætti Angelu sem hefði ekki vitað af ferðatöskunum. Samskipti Darrens og Angelu á WhatsApp sögðu þó aðra sögu. Darren nálgaðist Angelu eftir samskipti við Stuart Little nokkrum dögum fyrir brottför og reyndi að fá hana með. Þar sammæltust þau um að skipta 1500 pundum fyrir verkefnið sem aldrei var nefnt beinum orðum hvert væri auk þess sem hún sá um að bóka fyrir þau flug og gistingu. Þegar Darren sagði Angelu að förinni væri heitið til Íslands svaraði hún: „Okay Iceland, thats cold ain't it fuck me yeah fuck let's do it“ sem mætti þýða til dæmis með mildilegum hætti og eðlilegum greinarmerkjum: „Allt í lagi, Ísland? Það er svakalega kalt. Jeremías og meira með! Látum vaða!“ Ótrúverðugur framburður Angelu Angela tjáði lögreglu og ítrekaði fyrir dómi að þau Darren hefðu ætlað að gera upp hús. Skilaboð þeirra á milli hefðu snúist um það. Hins vegar var margt sem ekki gekk upp í framburði hennar. Hjá lögreglu sagði hún þau Darren nýlega hafa hætt með mökum sínum og ætlað að kanna hvernig gengi þeirra á milli með ferð til Íslands til að skoða Norðurljósin og Bláa lónið. Fyrir dómi sagði hún ekkert rómantískt við samband þeirra án þess þó að gefa nokkra skýringu á ferðalagi þeirra til Íslands. Darren sagði þau Angelu hins vegar aldrei hafa rætt að fara í frí til Íslands og auk þess hefði hann ekki heilsu til að taka að sér að gera upp hús. Þau hefðu aldrei rætt að taka slíkt verkefni að sér. Var það metið Darren til refsimildunar að hann játaði innflutninginn. Þá hefur Angela ekki orðið uppvís að refsiverðri háttsemi. Hins vegar var litið til þess að þótt þau væru burðardýr væri ljóst að af innflutningnum hefði ekki orðið án þeirrar aðkomu. Sex ára fangelsi var niðurstaðan að frádregnu fjögurra mánaða gæsluvarðhaldi síðan þau komu til Íslands. 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