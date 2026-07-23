Í fréttum okkar í kvöld ræðum við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra um hvers vegna hvorki hún né ráðuneytið gerðu fyrr athugasemd við frétt þar sem sagt var að hún hefði rætt við Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands.
Þá fjöllum við um miklar hækkanir á olíuverði og hættuna á frekari hækkunum vegna stríðs Bandaríkjanna gegn Íran.
Verðbólgan jókst enn og aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir aðilar vinnumarkaðarins þurfa að hætta að benda hver á annan og taka höndum saman til að ná henni niður.
Kona sem slasaðist alvarlega á rafhlaupahjóli vegna sandgryfju við gangbraut segir ótrúlegt að ekki hafi verið brugðist við ábendingum um lélegan frágang. Oddur Ævar kíkti á vettvang slyssins í Breiðholti.
Þá segjum við frá fyrsta íslenska liðinu sem tekur þátt í Genuine Cup, knattspyrnumóti fyrir fólk með þroskahamlanir.
Þetta og meira til í fréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.