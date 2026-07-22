Víkingarnir halda toppsætinu

Viking náði að halda efsta sæti norsku úrvalsdeildarinnar með sigri á Lilleström. Bodö/Glimt átti einnig leik en aðeins eitt stig skilur liðin að.
Viking mætti Lilleström í norsku úrvalsdeildinni í kvöld og vann góðan sigur. Amin Cosic er nýgenginn í raðir Viking frá KR en hann var ekki í leikmannahópnum í kvöld.
Viking náði forystunni strax á 31. mínútu með marki frá Kristoffer Askildsen og síðan bætti liðið við öðru marki á 55. mínútu sem Peter Christiansen skoraði. Lilleström minnkaði muninn á 63. mínútu en liðið náði ekki að jafna leikinn. Leikurinn endaði því með sigri Viking 2-1.
Á sama tíma spilaði Bodö/Glimt gegn HamKam en fyrir leikinn var Viking aðeins einu stigi fyrir ofan Bodö/Glimt í öðru sæti deildarinnar. Bodö/Glimt vann leikinn örugglega 3-0 en Viðar Ari Jónsson sat á bekk HamKam allan leikinn.
Viking er sem stendur í efsta sæti norsku úrvalsdeildarinnar með einu stigi meira en Bodö/Glimt en bæði liðin unnu í kvöld. Viking hefur þó spilað einum leik minna en Bodö/Glimt og getur því bætt forskotið á toppnum enn frekar.
Lilleström er í fjórða sæti sem er jafnframt síðasta sæti deildarinnar sem gefur umspil í Evrópukeppni. Liðið er þar með fimm stiga forskot á Molde sem er sæti fyrir neðan. HamKam er í áttunda sæti deildarinnar með átján stig en pakkinn í miðju deildarinnar er verulega þéttur.