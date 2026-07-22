Segir Paredes ekki eiga að fá bann þrátt fyrir að hafa ráðist á sig

Leandro Paredes réðst á Gavi eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Þrátt fyrir það finnst Gavi að Paredes eigi ekki að fá refsingu fyrir hegðun sína eftir leikinn.
Eftir að Spánn vann Argentínu 1-0 í úrslitaleik greip Leandro Paredes í hálsinn á Eric Garcia leikmanni Spánar. Þá ætlaði Gavi að stíga milli þeirra og þá ákvað Paredes að ýta Gavi niður í jörðina áður en hann var stöðvaður.
Fifa er að rannsaka hvað gerðist og mun hver einasti leikmaður sem er talinn hafa brotið á reglum Fifa fá refsingu. Í viðtali við El Partidazo de COPE sagði Gavi að Paredes ætti ekki að fá bann.
💥 Gavi, sobre la posible sanción a Paredes❌ "No creo que tengan que ser suspendido"🤔 "Existe esa parte de fútbol que es un poco más violenta, lo mas lógico sería expulsarle en el partido y ya está"📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/waFGywadsV— El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 21, 2026
💥 Gavi, sobre la posible sanción a Paredes❌ "No creo que tengan que ser suspendido"🤔 "Existe esa parte de fútbol que es un poco más violenta, lo mas lógico sería expulsarle en el partido y ya está"📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/waFGywadsV
„Ég skil að þetta er ekki góð ímynd fyrir börnin sem fylgjast með þessu en það er ákveðin hlið af fótbolta sem er áköf og líkamleg. Hann ætti að fá rautt spjald í leiknum og svo búið.“
Það hefur vakið athygli að samkvæmt skrá Fifa fékk Paredes rautt spjald eftir leikinn fyrir slagsmálin en síðan þá hefur rauða spjaldið verið tekið af öllum skýrslum. Samkvæmt Fifa voru þetta mistök og Paredes fékk aldrei rautt spjald.